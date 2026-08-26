Las hipotecas sobre viviendas vuelven a crecer en junio y suben un 7 % en el semestre

Madrid, 26 ago (EFE).- El número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 10,8 % en junio en tasa interanual, hasta las 45.907, con lo que retorna a las subidas tras la inflexión que sufrieron en mayo y acumulan un crecimiento del 7 % en los primeros seis meses del año.
Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el importe medio en junio se situó en 178.365 euros, un 6 % más que en el mismo mes de 2025 y un 9,8 % más frente al primer semestre del año pasado.
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En mayo la cifra de hipotecas sobre viviendas rompió una racha de 22 meses al alza. EFE
(Infografía)
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