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La vacuna nirsevimab reduce las hospitalizaciones por el virus respiratorio sincitial

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Tarragona, 26 ago (EFE).- La vacuna nirsevimab reduce un 80 % los ingresos hospitalarios de niños menores de seis meses por bronquiolitis causada por el virus respiratorio sincitial (VRS), según un estudio del Hospital Joan XXIII de Tarragona con la colaboración de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

El estudio, publicado en la revista ‘The Pediatric Infectious Disease Journal’, ha analizado 1.384 hospitalizaciones por infecciones respiratorias bajas agudas en menores de cinco años registradas durante seis temporadas epidémicas del VRS entre 2018 y 2025.

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Los resultados muestran que la inmunización universal con nirsevimab ha reducido en más de un 80 % los ingresos hospitalarios por VRS en los pacientes menores de seis meses y ha disminuido más de un 55 % los ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP).

Además, la tasa de hospitalización por VRS pasó de 5,04 a 2,51 casos por cada 1.000 niños menores de cinco años, mientras que los ingresos en la UCI pediátrica por infecciones respiratorias disminuyeron de 2,9 a 1,3 casos por cada 1.000 niños.

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"Los resultados confirman que el nirsevimab está siendo muy efectivo en los niños menores de seis meses, que es precisamente el grupo de edad más vulnerable y el que presenta formas más graves de la enfermedad", destaca la pediatra del Hospital Joan XXIII e investigadora principal del estudio, Esther Parada.

Uno de los aspectos que más preocupaba a los profesionales era si la disminución de los casos de VRS podría suponer un aumento de infecciones por otros virus respiratorios o una mayor gravedad de los casos en edades posteriores.

"Nuestra percepción clínica era que veíamos menos VRS, pero teníamos la duda de si otros virus podrían estar ocupando este espacio o si los niños que no habían pasado la infección durante los primeros meses la sufrirían de forma más grave más adelante", explica Parada.

Los investigadores no han detectado un incremento de los ingresos causados por otros virus respiratorios. De hecho, aseguran, han observado una disminución de los ingresos por infecciones respiratorias diferentes del VRS y no han evidenciado un aumento de la gravedad ni del número de hospitalizaciones en los niños que recibieron nirsevimab durante su primera temporada y se expusieron al virus al año siguiente.

"Lo que observamos es que la inmunización protege a los bebés en el momento en que son más vulnerables, sin que ello comporte consecuencias negativas en temporadas posteriores", concluye Parada. EFE

dpj/mg/mcm

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