Ilic: "Con la energía de nuestra afición ocurren algunos milagros"

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Redacción deportes, 26 ago (EFE).- Sasa Ilic, entrenador del Partizán, aseguró este miércoles en rueda de prensa que con la energía de sus aficionados pueden ocurrir "algunos milagros" para remontar al Getafe el 3-1 que consiguió el equipo de José Bordalás en el choque de ida de la ronda previa de la Liga Conferencia.

Ilic y el Partizán se encuentran en el peor momento de la temporada. Tras perder frente al Getafe, volvió a caer derrotado, esta vez en Liga por el Mladost (3-1) para sumar sólo una victoria en las cinco jornadas que ha disputado. Según Sportski Zurnal, Ilic pensó en dimitir, pero sus dirigentes y la afición convencieron al entrenador a continuar por lo menos hasta el choque frente al conjunto azulón.

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En la víspera del que será el encuentro más importante de la temporada para el Partizan, Ilic analizó su situación y apuntó a su afición y al ambiente del Partizan Stadium como una de las claves para remontar el 3-1 de la ida.

"Es uno de los partidos más importantes para nosotros. El estadio estará lleno, la energía es palpable. Nos dan motivos para soñar con un buen resultado y clasificarnos para la Conference League. Con la energía de nuestra afición ocurren algunos milagros", señaló.

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Preguntado por su renuncia al cargo tras el choque contra el Mladost y la posibilidad de que abandone el club si es eliminado por el Getafe, no quiso dar su versión de los hechos: "Me gustaría pedirles que dejen esos temas para la próxima conferencia y que ahora hablemos sólo de Getafe", comentó.

Además, dijo que espera que "de vez en cuando" el Partizan tenga "un poco de suerte" y dejó claro que si ante el Getafe consigue un marcador positivo "será un impulso positivo" para el futuro del club.

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"Estamos en un momento difícil, el más difícil de mi etapa en el Partizan. Es el club más grande del mundo, algún día todo cambiará. No sé si es ese momento ni cuándo lo será. Pero lo será", comentó.

Asimismo, indicó que espera que sus aficionados apoyen a los 20 jugadores de la plantilla y que no les echen "toda la responsabilidad encima" porque hay ocasiones en las que las cosas no salen "como uno espera".

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"Por ejemplo, a veces encajamos un gol al primer disparo, y tanto los chicos como yo, como entrenador, necesitamos apoyo en algún momento. Estos partidos no tienen repetición, el futuro depende mucho de este encuentro. Necesitamos su apoyo para lograr lo que todos deseamos", insistió.

Respecto al duelo de ida, en el que el Getafe ganó con un hombre menos por la expulsión de Abdel Abqar en la segunda parte, recordó la mala suerte que tuvieron sus hombres:

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"En un momento dado estuvimos al menos igualados, pero dimos en el travesaño, en el poste... Si hubieran marcado entonces, quizás el resultado habría sido diferente. Los jugadores saben dónde está su oportunidad".

Finalmente, manifestó estar "acostumbrado a vivir bajo presión" porque lleva mucho tiempo en el club serbio y conoce las situaciones que se viven en un equipo histórico como el Partizán. EFE

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