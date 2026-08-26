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El PSOE dice que el CNI no previó la "dimensión extraordinaria" de la crisis de Ceuta

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Madrid, 26 ago (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha considerado este miércoles que tanto las versiones de Defensa como de Interior sobre si el CNI previó la entrada masiva de inmigrantes el 30 de julio en Ceuta "pueden ser verdad a la vez", pero que quizá lo que no fue previsto fue "la dimensión extraordinaria" en la cantidad de personas.

Preguntado por los periodistas en los pasillos del Congreso, López ha señalado que puede ser cierto a la vez lo dicho por la ministra de Defensa, Margarita Robles, de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informara de la llegada masiva, y lo asegurado por el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al negar que se previera.

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López ha comentado que "seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, además a través del mar, porque parece ser que es lo que se estaba moviendo", pero "posiblemente de lo que no se dio cuenta (el CNI) es de la dimensión extraordinaria que tenía, de que podían ser hasta 70.000 personas".

"Les puedo asegurar que si esa información existía, la previsión y los medios que hubieran puesto tanto la Policía como la Guardia Civil hubieran sido infinitamente mayores", ha concluido López. EFE

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