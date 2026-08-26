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Declarado un incendio en Villafranca del Ebro (Zaragoza) que afecta a unas 60 hectáreas

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Zaragoza, 26 ago (EFE).- Un incendio forestal declarado este miércoles en Villafranca del Ebro (Zaragoza) afecta a una superficie provisional estimada de 60 hectáreas y ha obligado a activar la situación operativa 1 en nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo).

El fuego, según ha informado el Gobierno de Aragón, se ha iniciado sobre las 11.38 horas y ha obligado también a cortar la AP-2 y la ARA-1 en sentido Barcelona y a la altura del punto kilométrico 30 por la presencia de humo.

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En la extinción del incendio trabajan cuatro helicópteros y cuatro brigadas helitransportadas del Infoar, dos brigadas terrestres con dos autobombas y cinco agentes para la protección de la naturaleza, además de bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza con una autobomba. EFE

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