Espana agencias

Corea del Norte enviará a un centenar de atletas a los Juegos Asiáticos en Japón

Guardar

Tokio, 26 ago (EFE).- Corea del Norte enviará a un centenar de atletas para participar en la vigésima edición de los Juegos Asiáticos, que se celebrarán a finales de septiembre en la prefectura japonesa de Aichi y su capital, Nagoya, como sede principal, afirmó una fuente oficial del hermético país asiático.

El secretario general del Comité Olímpico Nacional (NOC) de Corea del Norte, Ko Chol-ho, dijo en una entrevista con el periódico pro-norcoreano japonés Choson Sinbo que "unos 100 atletas competirán en 14 disciplinas deportivas, entre ellas, fútbol masculino y femenino, halterofilia, boxeo y lucha libre", recogió la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

PUBLICIDAD

Ko afirmó que, si bien el número de deportes y atletas ha disminuido con respecto a la anterior edición celebrada en la ciudad china de Hangzhou en 2023, esperan ganar más medallas en varias disciplinas.

Pionyang envió a Hangzhou 185 atletas de 18 disciplinas y ganó 39 medallas, incluidas once de oro, 18 de plata y diez de bronce.

Durante su entrevista, Ko subrayó los esfuerzos hechos por los atletas norcoreanos en los últimos años, asegurando que han hecho "todo lo posible para obtener mejores resultados" en medio de las "altas expectativas".

PUBLICIDAD

La delegación incluirá a dos atletas de la comunidad coreana en Japón: la futbolista Ri Song-a y la karateca Jong Se-ri, según informó el secretario general del NOC.

La competición, que se celebra cada cuatro años, comenzará el 19 de septiembre y la ceremonia de clausura está programada para el 4 de octubre, y contará con la participación de más de 11.000 atletas de 45 países en cerca de medio centenar de deportes.

Corea del Norte no participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, alegando la situación sanitaria surgida a raíz de la pandemia de covid-19, pero retomó su participación en un evento internacional de gran envergadura en los Juegos Asiáticos de Hangzhou 2022, que se celebraron en septiembre de 2023 por la pandemia. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué es y cómo funciona la Comisión de Secretos Oficiales que pide Feijóo para conocer la actuación del CNI en la crisis de Ceuta

La petición llega tras el “desbarajuste de versiones” entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

Qué es y cómo funciona la Comisión de Secretos Oficiales que pide Feijóo para conocer la actuación del CNI en la crisis de Ceuta

Números ganadores del Super Once del 26 agosto

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Números ganadores del Super Once del 26 agosto

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Sánchez solicita comparecer en el Pleno del Congreso para explicar los “hechos acaecidos” el 30 de julio

Así lo ha solicitado el Gobierno a unas horas de que la Diputación Permanente del Congreso debata este miércoles la propuesta del PP para que Sánchez sea llamado a comparecer urgentemente

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Sánchez solicita comparecer en el Pleno del Congreso para explicar los “hechos acaecidos” el 30 de julio

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 26 agosto

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 26 agosto

Salmón al curry, una receta fácil y saludable ideal para preparar un táper diferente

El sabor suave y fresco de este pescado azul combina de maravilla con la intensidad de las especias, una idea estupenda si buscas una receta original para la vuelta a la rutina

Salmón al curry, una receta fácil y saludable ideal para preparar un táper diferente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué es y cómo funciona la Comisión de Secretos Oficiales que pide Feijóo para conocer la actuación del CNI en la crisis de Ceuta

Qué es y cómo funciona la Comisión de Secretos Oficiales que pide Feijóo para conocer la actuación del CNI en la crisis de Ceuta

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Sánchez solicita comparecer en el Pleno del Congreso para explicar los “hechos acaecidos” el 30 de julio

Dos menores encuentran muertos a sus padres en el jacuzzi de su casa en Cullera, Valencia

Ya es oficial el mando único en Ceuta: el Gobierno habilita cinco polideportivos e infraestructuras estatales para acoger migrantes

Cientos de ceutíes se concentran frente a la Delegación del Gobierno para protestar por la gestión de la crisis

ECONOMÍA

España, paraíso de la inversión hotelera en Europa: solo Reino Unido la supera y casi la mitad del dinero va a hoteles de lujo

España, paraíso de la inversión hotelera en Europa: solo Reino Unido la supera y casi la mitad del dinero va a hoteles de lujo

Este es el precio de la gasolina este 26 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este país pagará casi 50.000 euros a los padres que tengan hijos para impulsar la natalidad

La ‘guerra’ del aceite de oliva: italianos y españoles se disputan el control de Carbonell y otras grandes marcas

Los jóvenes con sueldo alto y sin ahorros no consiguen hipoteca: dependen de donaciones de sus padres para comprar vivienda

DEPORTES

El Real Madrid, un equipo en construcción: Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después con siete bajas y la presión de ganar

El Real Madrid, un equipo en construcción: Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después con siete bajas y la presión de ganar

La Fórmula 3 prueba el GP de Madrid y los pilotos opinan: “Es una pista realmente divertida”

Hamilton declara la guerra a Ferrari y se ve obligado a entonar el ‘mea culpa’ después: “En el calor del momento, la frustración puede salir”

Los últimos movimientos que pretende hacer el Atlético de Madrid en el mercado: dos fichajes in extremis y cuatro salidas

Balde quiere salir del FC Barcelona: el fichaje de Joao Cancelo y la irrupción de Xavi Espart decantan la decisión del jugador