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Cinco comunidades en aviso amarillo por calor y la lluvia centrada en Galicia

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Madrid, 26 ago (EFE).- Ocho comunidades tienen este miércoles aviso amarillo, cinco de ellas por el calor y solo una, Galicia, por lluvias y tormentas, mientras que Cataluña está en este nivel de alerta por el viento y las Islas Baleares de nuevo por rissagas (alteraciones en el nivel del mar).

El calor ha provocado la alerta amarilla en Andalucía, Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja, con máximas de hasta 38 grados en el valle del Almanzora (Almería) y de 36º en el resto de puntos afectados del norte peninsular, según ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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La alerta por altas temperaturas está comprendida para todas estas comunidades en el tramo de horas centrales, entre las 13.00 y las 19.00 horas.

En Aragón, los elevados valores de hasta 36º se darán en la parte sur de Cinco Villas (Zaragoza) y en el norte de Bajo Aragón (Teruel), mientras que en Navarra, la misma temperatura se alcanzará en la ribera del Ebro, con mayor probabilidad en su parte oriental.

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En La Rioja, la parte más afectada será la mitad oriental, donde se alcanzarán igualmente 36 grados, y en Guipúzcoa los termómetros marcarán 34 grados.

Solo Galicia está en aviso amarillo por lluvias y tormentas, comunidad más afectada por el frente borrascoso que ha entrado por el noroeste de la península y que dejará acumulados de 15 litros por metro cuadrado cada hora en buena parte de Lugo, La Coruña, Pontevedra y Orense, en este último caso más probables en montañas occidentales y en Baja Limia.

El aviso, que estará activo hasta, al menos, las 17.00 horas, incluye posibilidad de tormentas, con posibilidad de que vaya acompañada por granizo en zonas de las cuatro provincias.

En Baleares solo está activado el nivel amarillo en la zona costera de Menorca, en peligro bajo de rissaga hasta al menos las 13.00 horas con una oscilación del nivel del mar prevista de 0,9 metros, apenas dos días después de haber estado en peligro importante (alerta naranja) por el mismo fenómeno en la misma zona, con un valor de 1,2 metros.

El viento soplará en Cataluña hasta últimas horas del día, con rachas de hasta 80 kilómetros hora, especialmente en zonas del Valle de Arán (Lérida) y aledaños, de componente sur. EFE

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