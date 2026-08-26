Espana agencias

2,1 millones€ por victoria en la fase liga y 6,5 millones€ por ganar la final

Guardar

Madrid, 26 ago (EFE).- El campeón de la Liga de Campeones 2026-2027 recibirá 6,5 millones de euros por ganar la final del 5 de junio en el estadio Metropolitano de Madrid, cifra a la que sumará las cantidades acumuladas de la fase liga, en la que obtendrá 2,1 millones€ por victoria, y las de las eliminatorias posteriores.

La UEFA estima distribuir un total de 3.317 millones€ entre los clubes participantes en sus competiciones. De estos, 2.467 millones€ (74,38 %) se repartirán entre los de la Liga de Campeones y la Supercopa; 565 millones€ (17,02 %) entre los de la Liga Europa y 285 millones€ (8,60 %) entre los de la Liga Conferencia.

PUBLICIDAD

Según los datos comunicados a las federaciones por la UEFA, el dinero se dividirá en tres partidas: una cantidad igual por entrar en la fase liga de cada competición, otra por rendimiento y otra denominada 'vallue pillar', variable que combina el mercado audiovisual de cada país con los coeficientes europeos de los clubes, por lo que cada participante recibe una cantidad diferente.

En la 'Champions' cada uno de los 36 clubes de la fase de liga tendrá una asignación de 18,62 millones€, divididos en un primer pago de 17,87 millones y un saldo final de 750.000€.

PUBLICIDAD

Por rendimiento esta recibirán 2,1 millones€ por victoria y 700.000€ por empate.

La clasificación para los octavos de final supondrá 11 millones€; para cuartos 12,5 millones€; para semifinales 15 millones€ y por alcanzar la final 18,5 millones€.

El campeón que levante el título recibirá 6,5 millones€ adicionales por ganar la final.

La UEFA prevé además una prima por clasificación en la fase liga, tras la que cada equipo recibirá un importe según su posición final. El fondo total disponible se divide en 666 partes iguales y el valor inicial de cada parte será de 275.000€.

El último clasificado recibirá una parte (275.000€) y se añadirá una parte por cada puesto, por lo que el primer clasificado recibirá 36 partes.

También habrá un bonus adicional por posición, de forma que los clubes clasificados del primero al octavo puesto recibirán 2 millones€ y los situados del noveno al decimosexto 1 millón.

Par el denominado 'value pillar' la UEFA estima 853 millones€.

Las cifras previstas por la UEFA para los clubes de la Liga Europa establecen 4,31 millones para cada uno de los 36 participantes en la fase liga.

Por rendimiento en esta, cada victoria supondrá 450.000€ y cada empate 150.000€.

Los clubes que acaben clasificados del primer al octavo puesto recibirán una cantidad adicional de 600.000€ y los ubicados del 9 al 16 300.000€.

La clasificación para los play-off supondrá 300.000€; para octavos 1,75 millones€; para cuartos 2,5 millones€, para semifinales 4,2 millones€ y para la final 7 millones para cada equipo. El equipo que alce el título el 26 de mayo en Fáncfort (Alemania) obtendrá además 6 millones€.

En la Liga Conferencia cada uno de los 36 clasificados para la fase liga partirán con 3,17 millones€ y en esta recibirán 400.000€ por victoria y 133.000€ por empate.

Los que acaben del puesto 1 al 8 añadirán 400.000€ y del 9 al 16 200.000€.

La clasificación para los play-offs supondrá a cada club 200.000€ más; para octavos 800.000€; para cuartos de final 1,3 millones€, para semifinales 2,5 millones€ y para la final 4 millones€. Ganar el título en Estambul el 2 de junio añadirá al campeón 3 millones€.

Para el "vallue pillar" de la Liga Europa la UEFA reserva 198 millones y para el de la Liga Conferencia 57 millones€. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Expulsiones más ágiles y más controles en frontera: las claves de la nueva ley de asilo y la de extranjería

Tras la crisis en Ceuta, el Gobierno ha dado el visto bueno a dos anteproyectos que endurecen la política migratoria con el objetivo de adaptarse al pacto europeo

Expulsiones más ágiles y más controles en frontera: las claves de la nueva ley de asilo y la de extranjería

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Así lo ha solicitado el Gobierno a unas horas de que la Diputación Permanente del Congreso debata este miércoles la propuesta del PP para que Sánchez sea llamado a comparecer urgentemente

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Los españoles necesitamos pedir 10.000 euros más de hipoteca que hace un año: el préstamo medio para comprar una vivienda alcanza los 178.365 euros

Ser propietario exige asumir cada vez más deuda, aunque los tipos de interés se mantienen en torno al 3%

Los españoles necesitamos pedir 10.000 euros más de hipoteca que hace un año: el préstamo medio para comprar una vivienda alcanza los 178.365 euros

La Tomatina de Buñol 2026: cuándo es, a qué hora empieza, duración y cómo llegar

La localidad valenciana celebra este miércoles su 79ª edición con 150.000 kilos de tomate, 30.000 más que el año pasado

La Tomatina de Buñol 2026: cuándo es, a qué hora empieza, duración y cómo llegar

Interpol detiene a Alex Hamlyn, el empresario vasco que custodia las reservas petroleras del Estado, por sobornar a policías

Ha sido arrestado en Dubai, donde residía. Se hizo famoso por aparecer en la grabación de Leire Díez en el que la fontanera del PSOE le pedía información comprometida contra el jefe de la UCO Antonio Balas

Interpol detiene a Alex Hamlyn, el empresario vasco que custodia las reservas petroleras del Estado, por sobornar a policías
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: el Congreso adelanta la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta y la fija para el 3 de septiembre

Interpol detiene a Alex Hamlyn, el empresario vasco que custodia las reservas petroleras del Estado, por sobornar a policías

Qué es y cómo funciona la Comisión de Secretos Oficiales que pide Feijóo para conocer la actuación del CNI en la crisis de Ceuta

Dos menores encuentran muertos a sus padres en el jacuzzi de su casa en Cullera, Valencia

Ya es oficial el mando único en Ceuta: el Gobierno habilita cinco polideportivos e infraestructuras estatales para acoger migrantes

ECONOMÍA

Los españoles necesitamos pedir 10.000 euros más de hipoteca que hace un año: el préstamo medio para comprar una vivienda alcanza los 178.365 euros

Los españoles necesitamos pedir 10.000 euros más de hipoteca que hace un año: el préstamo medio para comprar una vivienda alcanza los 178.365 euros

España, paraíso de la inversión hotelera en Europa: solo Reino Unido la supera y casi la mitad del dinero va a hoteles de lujo

Este es el precio de la gasolina este 26 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este país pagará casi 50.000 euros a los padres que tengan hijos para impulsar la natalidad

La ‘guerra’ del aceite de oliva: italianos y españoles se disputan el control de Carbonell y otras grandes marcas

DEPORTES

El Real Madrid, un equipo en construcción: Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después con siete bajas y la presión de ganar

El Real Madrid, un equipo en construcción: Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después con siete bajas y la presión de ganar

La Fórmula 3 prueba el GP de Madrid y los pilotos opinan: “Es una pista realmente divertida”

Hamilton declara la guerra a Ferrari y se ve obligado a entonar el ‘mea culpa’ después: “En el calor del momento, la frustración puede salir”

Los últimos movimientos que pretende hacer el Atlético de Madrid en el mercado: dos fichajes in extremis y cuatro salidas

Balde quiere salir del FC Barcelona: el fichaje de Joao Cancelo y la irrupción de Xavi Espart decantan la decisión del jugador