2,1 millones€ por victoria en la fase liga y 6,5 millones€ por ganar la final

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Madrid, 26 ago (EFE).- El campeón de la Liga de Campeones 2026-2027 recibirá 6,5 millones de euros por ganar la final del 5 de junio en el estadio Metropolitano de Madrid, cifra a la que sumará las cantidades acumuladas de la fase liga, en la que obtendrá 2,1 millones€ por victoria, y las de las eliminatorias posteriores.

La UEFA estima distribuir un total de 3.317 millones€ entre los clubes participantes en sus competiciones. De estos, 2.467 millones€ (74,38 %) se repartirán entre los de la Liga de Campeones y la Supercopa; 565 millones€ (17,02 %) entre los de la Liga Europa y 285 millones€ (8,60 %) entre los de la Liga Conferencia.

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Según los datos comunicados a las federaciones por la UEFA, el dinero se dividirá en tres partidas: una cantidad igual por entrar en la fase liga de cada competición, otra por rendimiento y otra denominada 'vallue pillar', variable que combina el mercado audiovisual de cada país con los coeficientes europeos de los clubes, por lo que cada participante recibe una cantidad diferente.

En la 'Champions' cada uno de los 36 clubes de la fase de liga tendrá una asignación de 18,62 millones€, divididos en un primer pago de 17,87 millones y un saldo final de 750.000€.

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Por rendimiento esta recibirán 2,1 millones€ por victoria y 700.000€ por empate.

La clasificación para los octavos de final supondrá 11 millones€; para cuartos 12,5 millones€; para semifinales 15 millones€ y por alcanzar la final 18,5 millones€.

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El campeón que levante el título recibirá 6,5 millones€ adicionales por ganar la final.

La UEFA prevé además una prima por clasificación en la fase liga, tras la que cada equipo recibirá un importe según su posición final. El fondo total disponible se divide en 666 partes iguales y el valor inicial de cada parte será de 275.000€.

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El último clasificado recibirá una parte (275.000€) y se añadirá una parte por cada puesto, por lo que el primer clasificado recibirá 36 partes.

También habrá un bonus adicional por posición, de forma que los clubes clasificados del primero al octavo puesto recibirán 2 millones€ y los situados del noveno al decimosexto 1 millón.

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Par el denominado 'value pillar' la UEFA estima 853 millones€.

Las cifras previstas por la UEFA para los clubes de la Liga Europa establecen 4,31 millones para cada uno de los 36 participantes en la fase liga.

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Por rendimiento en esta, cada victoria supondrá 450.000€ y cada empate 150.000€.

Los clubes que acaben clasificados del primer al octavo puesto recibirán una cantidad adicional de 600.000€ y los ubicados del 9 al 16 300.000€.

La clasificación para los play-off supondrá 300.000€; para octavos 1,75 millones€; para cuartos 2,5 millones€, para semifinales 4,2 millones€ y para la final 7 millones para cada equipo. El equipo que alce el título el 26 de mayo en Fáncfort (Alemania) obtendrá además 6 millones€.

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En la Liga Conferencia cada uno de los 36 clasificados para la fase liga partirán con 3,17 millones€ y en esta recibirán 400.000€ por victoria y 133.000€ por empate.

Los que acaben del puesto 1 al 8 añadirán 400.000€ y del 9 al 16 200.000€.

La clasificación para los play-offs supondrá a cada club 200.000€ más; para octavos 800.000€; para cuartos de final 1,3 millones€, para semifinales 2,5 millones€ y para la final 4 millones€. Ganar el título en Estambul el 2 de junio añadirá al campeón 3 millones€.

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Para el "vallue pillar" de la Liga Europa la UEFA reserva 198 millones y para el de la Liga Conferencia 57 millones€. EFE