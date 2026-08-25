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Van Oevelen: “He visto los trofeos y deseo ayudar al Valencia a volver a conseguir todo”

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Valencia, 25 ago (EFE).- El nuevo guardameta del Valencia Kayne van Oevelen expresó tras su fichaje por el Valencia, en calidad de cedido, que está deseando ayudar al equipo a volver a conseguir los trofeos que ha visto en su llegada a Mestalla.

“Sé que han pasado por aquí muchos grandes jugadores. También jugadores holandeses, como Hedwiges Maduro. He visto fotos y los trofeos que ha ganado el club y estoy deseando ayudar al equipo y al Valencia a volver a conseguir todo eso”, dijo el neerlandés en declaraciones al club.

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Van Oevelen llega procedente del Ipswich Town después de que el club de la Premier lograra este verano el fichaje del guardameta por el club valencianista, donde estuvo a punto de llegar en propiedad.

“Estoy bien, mi familia está bien, todo el mundo está muy feliz y yo también. Estoy deseando poder estar de verdad en el campo para demostrar lo que puedo hacer y ayudar al equipo. La ciudad es realmente fantástica. He disfrutado mucho de estas primeras horas aquí”, contó.

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Además, Van Oevelen confesó que ha estado muchas veces en València durante sus vacaciones: “Siempre disfruto cuando estoy en Valencia. En el club, desde el momento en que llegué, fue como si ya hubiera una familia aquí. Me siento muy bien recibido”.

Antes de su llegada, el meta de 23 años contó que habló con el entrenador de porteros Marcos Abad, el técnico Carlos Corberán y con su compatriota Justin De Haas: “El entrenador de porteros es una persona muy maja y la reunión fue muy buena. También hablé con Carlos Corberán. Es un buen tipo y me transmitió mucha confianza. Así que sí, tengo muy buenas sensaciones. También hablé con Justin De Haas hace unos días. Es un buen chico y me hizo sentir bienvenido aquí”.

“Soy un portero que juega adelantado. Me gusta jugar con los pies, pero también puedo jugar en largo. Soy fuerte en los centros y en el juego aéreo. Creo que puedo ayudar al equipo con mi capacidad de trabajo, que es muy alta. También, en el vestuario creo que soy un buen compañero”, expresó sobre sus cualidades.

Por último, Van Oevelen se mostró “muy contento” por haber llegado “justo a tiempo” para poder jugar en Mestalla. “También hice una visita al estadio. Es realmente fantástico, estoy deseándolo volverlo a ver”, finalizó. EFE

plm sm/og

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