Un centenar de kellys exigen un año más mejoras laborales en una protesta en Barcelona

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Barcelona, 25 ago (EFE).- Las kellys, camareras de piso y limpiadoras de hotel, se han concentrado este martes en Barcelona, como cada 25 de agosto, para pedir mejoras laborales, reconocer enfermedades laborales y pedir la jubilación anticipada, entre otras cuestiones.

En declaraciones a EFE, la portavoz de Kellys Unión Cataluña, Juani Pérez, ha explicado que sus condiciones de trabajo "están empeorando" porque están contratadas a menudo con empresas de servicios, lo que las deja fuera del convenio de la hostelería.

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"Si las camareras de piso ya tienen condiciones precarias, imagina si están contratadas a través de una empresa de servicios, lo que supone cobrar 200 euros menos al mes", lamenta.

Pérez asegura que llevan 12 años convocando esta concentración y pidiendo las mismas cosas: "¿Cómo es posible que en 12 años las autoridades y la patronal no hayan hecho lo que se tenía que hacer?".

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La convocatoria ha tenido lugar en la plaza Sant Jaume de Barcelona y ha sido convocada por Kellys Unión Cataluña, que ha reunido a un centenar de personas, según la misma organización. EFE

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