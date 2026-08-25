Tres investigados por estafar 60.000 euros en una plataforma de inversión en criptomonedas

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Madrid, 25 ago (EFE).- Tres personas están siendo investigadas tras captar a una vecina de Murcia a través de un anuncio en redes sociales que ofrecía la posibilidad de obtener elevados beneficios mediante una falsa plataforma de inversiones en criptomonedas a la que estafaron 60.000 euros.

Tras mostrar interés, la víctima fue derivada a distintos grupos de mensajería instantánea integrados por numerosos participantes, donde recibió detallada información y recomendaciones relacionadas con supuestas oportunidades de inversión con rápida y alta rentabilidad, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

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Después de seguir las instrucciones, la víctima elevó una queja al haber invertido cerca de 60.000 euros en varias operaciones en la plataforma de inversión de criptomonedas y no poder retirar la cantidad ni disponer de los beneficios prometidos.

Cuando los responsables de la misma le demandaron el pago de unos supuestos impuestos y una "multa" a causa de sus operaciones, la mujer sospechó haber caído en un fraude e interpuso una denuncia ante la Guardia Civil.

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Especialistas en Criptoactivos de la Cibercomandancia, con sede en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en León, iniciaron las pesquisas y procedieron a rastrear las transacciones para detectar "sucesivos movimientos" entre diferentes direcciones y servicios de intercambio de criptomonedas que evidenciaban el recorrido de los fondos objeto de la estafa.

Como resultado de esta investigación, en colaboración con el Equipo de Policía Judicial de Madrid y el Equipo @ de Málaga, se ha puesto a disposición de la autoridad judicial de Mula (Murcia) a los tres autores del hecho delictivo, con domicilios en Málaga, Madrid y Barcelona.

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Los investigados están acusados de un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales, con el que pretendían canalizar los fondos obtenidos de manera ilícita. EFE