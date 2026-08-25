Torres asume el mando único ante la crisis de Ceuta para coordinar once ministerios

Guardar

Madrid, 25 ago (EFE).- El Gobierno ha declarado este jueves la "situación de interés para la seguridad nacional" en Ceuta con lo que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asumirá el mando único de la gestión de la crisis a través de un órgano que coordinará a once ministerios con la ciudad autónoma.

El Consejo de Ministros ha adoptado esta decisión en una reunión celebrada después de la celebración de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa.

PUBLICIDAD

En la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha subrayado sobre la situación en la ciudad autónoma que Ceuta "es hoy el corazón de España" y ha recalcado que una "situación extraordinaria" como la que atraviesa requiere "una respuesta extraordinaria" como la acordada por el Ejecutivo.

La asunción del mando único por Torres, ha añadido, es una medida que busca que todas las administraciones trabajen "de manera coordinada y eficaz" para hacer frente a la crisis, y de hecho implica a los once ministerios junto a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma y el Ejecutivo ceutí presidido por Juan Jesús Vivas.

PUBLICIDAD

El ministro ya ha pedido comparecer ante la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso para dar cuenta de sus planes como mando único, que será operativo en cuanto este miércoles se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ha revelado que se dispone a viajar hoy mismo a Ceuta. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)