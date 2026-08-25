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Robles ve detrás de la crisis de Ceuta actores interesados en desestabilizar España y UE

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Madrid, 25 ago (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido este martes que hay muchas cuestiones sobre la reciente entrada masiva de migrantres a Ceuta que nunca se conocerán, si bien ha dejado caer que detrás puede haber actores interesados que probablemente hayan favorecido la crisis o la estén utilizando para desestabilizar España y la Unión Europea (UE).

En una comparecencia, a petición propia, en la Comisión de Defensa del Congreso, Robles ha considerado que de esta crisis se pueden aprender lecciones que permitan analizar lo ocurrido para sacar conclusiones, aunque ha advertido de que "hay muchas cuestiones que tardarán tiempo en saberse, otras que incluso no llegaremos a conocer".

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No obstante, ha insinuado la existencia de "actores interesados que probablemente hayan favorecido esta crisis o estén utilizándola con una clara finalidad política de desestabilización no solo de España, sino también de la Unión Europea, en un contexto internacional, con la guerra en Ucrania, la situación en Oriente Medio, el repunte del radicalismo integrista en África o la proliferación de ataques híbridos".

Ello, a su juicio, "hace más necesario que nunca el refuerzo de una actuación conjunta de las sociedades democráticas en defensa de nuestros valores y del respeto a la vida y dignidad de todos los seres humanos", en el que la UE tiene que seguir teniendo un papel esencial.

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Pero también -ha destacado- las fuerzas policiales, los servicios de inteligencia y las autoridades judiciales para luchar contra la delincuencia organizada y en contra de las mafias que trafican con seres humanos.

Además, España y Marruecos, como países que comparten frontera, deben continuar trabajando conjuntamente y sin regatear medios ni esfuerzos para atajar la inmigración irregular. EFE

(foto) (audio) (vídeo)

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