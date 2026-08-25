Pellegrini: “Fue un partido muy equilibrado, pero creo que fue justa la victoria”

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València, 25 ago (EFE).- El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, expresó que el partido de este martes ante el Valencia fue “muy equilibrado”, pero agregó que la victoria por 0-1 gracias al gol de Pablo García “fue justa”.

“Son tres puntos muy importantes porque ganar de visitante siempre es difícil, jugamos ante un buen equipo y el partido estuvo muy equilibrado, pero fuimos justos ganadores”, expresó en rueda de prensa.

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Pellegrini se mostró muy contento “por el orden que ha tenido el equipo, la intensidad del juego y la respuesta de las rotaciones”. “Nos permite continuar en el buen camino del partido en casa y dos partidos con la portería en blanco”, agregó.

Sobre la última temporada de Mestalla, el técnico verdiblanco expresó: “Para mí es uno de los equipos que su gente refleja más pasión en el campo. Mestalla tiene un historial muy largo, pero el tiempo avanza y el otro estadio va a ser más moderno, mejor. Es una ciudad con una importante pasión por el fútbol y la va a seguir manteniendo sea donde sea”. EFE

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