Mourinho repite convocatoria

Madrid, 25 ago (EFE).- El portugués José Mourinho repite de cara al partido contra la Real Sociedad de este miércoles (21:00 horas CEST, -2 GMT) en el Santiago Bernabéu la misma convocatoria de 23 jugadores que viajó a Barcelona el sábado para enfrentarse al Espanyol.
Por ello, repiten los cuatro canteranos: el portero Sergio Mestre, el defensa Mario Rivas y los centrocampistas Jorge Cestero y Alexis Ciria.
Convocatoria en la que Mourinho cuenta con ocho bajas por lesión: Rodrygo Goes, Ferland Mendy, Eder Militao, Raúl Asencio, Thiago Pitarch, Endrick y Aurelien Tchouaméni.
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Porteros: Courtois, Lunin y Mestre.
. Defensas: Trent, Dumfries, Huijsen, Rüdiger, Konaté, Carreras, Cucurella y Mario Rivas.
. Centrocampistas: Camavinga, Bellingham, Fede Valverde, Bernardo Silva, Arda Güler, Alexis Ciria y Jorge Cestero.
. Delanteros: Vinícius, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande. EFE
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