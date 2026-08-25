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Mourinho repite convocatoria

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Madrid, 25 ago (EFE).- El portugués José Mourinho repite de cara al partido contra la Real Sociedad de este miércoles (21:00 horas CEST, -2 GMT) en el Santiago Bernabéu la misma convocatoria de 23 jugadores que viajó a Barcelona el sábado para enfrentarse al Espanyol.

Por ello, repiten los cuatro canteranos: el portero Sergio Mestre, el defensa Mario Rivas y los centrocampistas Jorge Cestero y Alexis Ciria.

Convocatoria en la que Mourinho cuenta con ocho bajas por lesión:  Rodrygo Goes, Ferland Mendy, Eder Militao, Raúl Asencio, Thiago Pitarch, Endrick y Aurelien Tchouaméni.

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 Porteros: Courtois, Lunin y Mestre.

. Defensas: Trent, Dumfries, Huijsen, Rüdiger, Konaté, Carreras, Cucurella y Mario Rivas.

. Centrocampistas: Camavinga, Bellingham, Fede Valverde, Bernardo Silva, Arda Güler, Alexis Ciria y Jorge Cestero.

. Delanteros: Vinícius, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande. EFE

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