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MotoGP nombra a Carlos Ezpeleta director adjunto

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Redacción deportes, 25 ago (EFE).- MotoGP Group anunció este martes el nombramiento de Carlos Ezpeleta como nuevo director adjunto (Deputy CEO), lo que lo coloca junto a su padre, Carmelo Ezpeleta, al frente de la compañía que dirige el Mundial de motociclismo.

El nombramiento llega "en reconocimiento a su importante contribución a la evolución de este deporte y con el fin de reforzar su equipo directivo de cara a la próxima fase de desarrollo", informó MotoGP Group, por lo que ahora Carlos Ezpeleta será mano derecha de Carmelo, CEO de la empresa.

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Según reza el comunicado, Carlos ha desempeñado un "papel clave" en MotoGP, contribuyendo a "ampliar su presencia internacional, reforzar las alianzas estratégicas, mejorar su oferta comercial y hacer crecer su base global de aficionados".

"Es un gran honor asumir este cargo en un momento tan emocionante para MotoGP. Con unos aficionados y socios increíbles en todo el mundo, estoy deseando trabajar junto a Liberty Media y toda la comunidad de MotoGP para llegar a nuevas audiencias, crear nuevas oportunidades y aprovechar todo el potencial del deporte", afirmó Carlos Ezpeleta

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Por su parte, Carmelo, CEO de MotoGP Group, destacó que su hijo ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento de MotoGP durante muchos años.

"Su experiencia abarca todas las áreas de nuestro negocio, y su liderazgo, visión y pasión por el deporte le convierten en la persona adecuada para ayudar a guiar a MotoGP en su próximo capítulo", declaró. EFE

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