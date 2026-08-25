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Morante, Manzanares y Roca no defraudan y salen a hombros en Almagro

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Julio César Sánchez

Almagro (Ciudad Real), 25 ago (EFE).- Una corrida de Cayetano Muñoz de pobre juego aunque con dos buenos toros, propicia la salida a hombros de una terna dispuesta a exprimir sus lotes para deleite de los repletos tendidos de Almagro.

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La fecha del 25 de agosto en la provincia de Ciudad Real, en lo tocante a Tauromaquia, viene marcada por la plaza de toros de Almagro, día en el que, con frecuencia, en su ruedo se daba el cartel más redondo de la temporada en la provincia manchega.

Así ocurrió sin duda hoy cuando en el Coso de la Cuerda coincidieron Morante de la Puebla y Roca Rey, acompañados de Manzanares y la ganadería triunfadora del año pasado en Almagro, Cayetano Muñoz, con indulto incluido.

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Con un ambiente claramente favorable Morante se abrió de capa intentando lucir frente al zapatito que le correspondió en su primer turno. Sin embargo el de Cayetano Muñoz pronto apuntó su medida fuerza, circunstancia que le hizo puntear los engaños molestamente. No obstante el cigarrero consiguió sortear las leves tarascadas y, firme de plantas y con el mentón hundido, dejar varios derechazos soberbios. Aislados pero soberbios. Además, acertó a matar a la primera y a sus manos fueron las dos orejas, una de ellas prescindible.

En el cuarto Morante se obstinó en sacar agua turbia de un pozo casi seco. Y lo logró en forma de una meritoria tanda de naturales, aguantando las dudas del toro al acometer y ocasionales cabeceos. Poco más. Lo pasaportó de media al primer envite y un nuevo trofeo acabó en su esportón.

Manzanares tragó paquete ante el segundo bis, toda vez que el blando titular fue devuelto. El sobrero se movió, aunque sin orden ni concierto, llegando a arrollar y colarse por ambos pitones. El alicantino se fajó con tan desabridas arrancadas con decisión, aunque sin posible lucimiento.

Al quinto no le sobró la fuerza, aunque tal circunstancia no le inclinó a defenderse, sino a ir tras la muleta gateando, verdaderamente a cámara lenta, y Manzanares lo gozó; como lo hicieron -hicimos- los presentes en la plaza almagreña. Hubo toreo deletreado por los dos pitones y una gran estocada, con el resultado de concesión de rabo.

En cuanto a Roca Rey, el tercero titular remató en un burladero y quedó conmocionado, siendo devuelto sin demasiada espera. Y el sustituto brindó una deslucida condición que se cernía por el lado diestro y se rebrincaba por el zurdo. Ante tal panorama Roca le robó una escueta serie al natural, destacando la buena estocada con la que mandó al desolladero al de Cayetano Muñoz.

En el sexto, con la puerta grande ya ganada por parte de Morante y Manzanares, el peruano apretó para no irse a pie en solitario. Lo hizo -apretar- en un vibrante inicio de rodillas en los medios con pases cambiados por la espalda, y a continuación en tres mandonas series de derechazos, si bien el nivel bajó al natural. Otro apretón en el epílogo, de nuevo de rodillas ejecutando molinetes, devolvió la temperatura a los tendidos, que le abrieron la puerta grande después de dejar entera caída.

FICHA: Plaza de toros de Almagro (Ciudad Real). Corrida de toros. Lleno en los tendidos.

Se lidiaron seis toros de Cayetano Muñoz, de correcta presencia. Primero noble aunque justo de fuerza. Segundo bis rebrincado. Tercero bis deslucido. Cuarto falto de entrega. Quinto flojo pero de gran clase. Encastado el sexto.

Morante de la Puebla (de berenjena y azabache): estocada casi entera desprendida (dos orejas); más de media desprendida (oreja).

José María Manzanares (de nazareno y oro): pinchazo y media arriba (ovación con saludos); estocada entera arriba (dos orejas y rabo).

Roca Rey (de oro viejo y oro): estocada entera arriba (ovación); entera caída (dos orejas).

Diego Vicente saludó tras banderillear al segundo, al igual que Viruta y Paquito Algaba en el sexto.EFE

J.C.S./amd

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