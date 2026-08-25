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Mayores de 55 años: seis de cada diez hace ejercicio y el 75 % cuida su alimentación

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Madrid, 25 ago (EFE).- El 75 % de las personas mayores de 55 años cuida su alimentación y casi 6 de cada 10 hace ejercicio de forma habitual, según el Barómetro del Consumidor Sénior', de Fundación Mapfre, que desmonta mitos vinculados al envejecimiento como el sedentarismo o el desinterés por el bienestar físico y emocional.

El estudio, realizado con 2.260 entrevistas a personas de más de 55 años, destaca que un alto porcentaje del 'colectivo sénior' tiene un estilo de vida activo, incorpora hábitos saludables, toma decisiones conscientes sobre su seguridad y se adapta —aunque de forma progresiva— a los avances tecnológicos.

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Más de la mitad se realizan chequeos preventivos, evitan alcohol y tabaco y respetan las horas aconsejables de sueño, lo que refleja una actitud preventiva hacia la salud, orientada no solo a tratar enfermedades, sino a anticiparse a ellas, señalan los expertos.

A medida que avanza la edad, aumenta el porcentaje de personas que realizan estas acciones positivas para cuidarse.

Realizan ejercicio físico de forma habitual el 57 % y el 38 % cuida activamente su salud emocional.

En ese sentido, el barómetro subraya que el 79 % se declara bastante o muy feliz, una percepción positiva que, incluso, mejora con los años. Cuatro de cada 10 aseguran cuidar su salud emocional de forma activa y consciente, un porcentaje que se eleva al 43 % entre los 60 y los 64 años.

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Además, la mayoría participa en actividades sociales (53 %) y culturales (72 %), lo que contribuye a reforzar su bienestar mental y emocional.

Respecto al uso de herramientas digitales relacionadas con la salud, como la telemedicina que la utiliza el 28 %, el barómetro señala el avance progresivo en relación con anteriores informes, aunque recuerda que los que lo han hecho ha sido solo de forma ocasional, lo que indica que aún no forma parte de los hábitos cotidianos de salud.

El 81 % acude al médico menos de una vez al mes, aunque la frecuencia de las visitas médicas aumenta a partir de los 70 años. EFE

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