Maffeo: "Si abrimos una brecha entre equipo y afición es lo peor que nos podría pasar"

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Valencia, 25 ago (EFE).- El lateral del Valencia Pablo Maffeo indicó tras la derrota de su equipo en Mestalla ante el Betis por 0-1 y el posterior enfado de la afición que lo peor que les podría pasar a todos es que se creara una brecha entre el equipo y sus seguidores, una situación que recordó que ya vivió en el Mallorca

"La afición nos han animado pero ellos lo ven de otra manera, desde fuera se ve distinto que desde dentro, pero no solo aquí, sino en todos los estadios y todos los equipos", señaló en declaraciones a DAZN.

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"Que nos sigan exigiendo, lo entiendo, pero les pido que estemos todos a una, porque si abrimos un brecha entre afición y equipo es lo peor que nos podría pasar a todos, lo viví en Mallorca, yo llevo aquí poco pero les pido que estén con nosotros, que nos vamos enchufar y que los necesitamos y de verdad", añadió.

El futbolista también recalcó que deben exigirse más en las dos áreas. "Para mí ha sido un debut agrio (como titular). Al final tampoco tienes la sensación de que te hayan pegado un baile. No la considero justa la victoria del Betis, pero es cierto que nos tenemos que exigir mas en las dos áreas. Hemos tenido ocasiones para ganar o empatar, pero el fútbol es contundencia en las áreas y ellos lo han sabido aprovechar", concluyó. EFE

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