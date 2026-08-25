Llorente: "Ha sido una victoria muy trabajada"

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Valencia, 25 ago (EFE).- El capitán del Betis Diego Llorente señaló tras el triunfo de su equipo en Mestalla por 0-1 que fue "una victoria muy trabajada" y destacó el buen papel de todo el equipo, tanto en labores defensivas como ofensivas.

"Ha sido una victoria muy trabajada, sabíamos que ellos no habían tenido un buen inicio, pero este es un campo complicado y no podíamos especular, toda la plantilla ha estado muy bien", señaló en declaraciones a DAZN.

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Sobre el desarrollo del encuentro comentó que "hay mini partidos dentro de un partido y había que saber cuando acelerar: Hemos hecho un buen partido, tanto en defensa como en ataque, y con lo que me quedo es que todos lo hemos hecho muy bien".

Por último se refirió a las numerosas rotaciones la explicar que "es el Betis que necesitamos este año con tantas competiciones, todos debemos estar preparados para cuando nos toque". EFE

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