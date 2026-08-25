La valenciana Marta García conquista su tercer título nacional en Linares

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Jaén, 25 ago (EFE).- La valenciana Marta García se proclamó este martes en Linares campeona de España de ajedrez absoluto femenino por tercera vez en su carrera, después de los títulos conquistados en 2022 y 2025, por lo que revalidó el campeonato logrado el pasado año en Marbella. García completó el torneo con seis puntos en las nueve rondas disputadas.

La ajedrecista valenciana volvió a demostrar su regularidad en una competición que reunió a las mejores especialistas nacionales y terminó en solitario al frente de la clasificación. García aventajó en medio punto a la canaria Sabrina Vega, segunda clasificada con 5,5 puntos y una de las jugadoras más laureadas del ajedrez español.

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El podio lo completó Adhara Rodríguez, que finalizó tercera con cinco puntos, los mismos que Li Chen Helena Joana, Tatiana Grabuzova, Rebeca Jiménez Fernández e Inés Prado Acebo, que ocuparon las siguientes posiciones de la clasificación.

El título supone un nuevo reconocimiento para Marta García, que ya había inscrito su nombre en el palmarés del Campeonato de España en 2022 y 2025. Su victoria en Linares le permite además mantener la corona nacional y confirmar su condición de una de las principales referentes del ajedrez femenino español.

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García afrontó las nueve rondas con una actuación sólida y consiguió los seis puntos que le permitieron conquistar el campeonato con un margen de medio punto sobre Sabrina Vega. EFE

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