La reserva hídrica española desciende en 817 hectómetros, hasta el 64,9 % de su capacidad

Madrid, 25 ago (EFE).- La reserva hídrica española se encuentra al 64,9 % de capacidad total, con 36.370 hectómetros cúbicos almacenados, después de perder 817 hectómetros (equivalente al 1,5 %) durante la última semana, según los datos publicados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
La vertiente Atlántica concentra actualmente 28.425 hectómetros de agua embalsada, frente a los 7.945 hectómetros almacenados en la Mediterránea, de acuerdo a estos datos, aunque, en comparación con la semana anterior, la primera ha perdido 2.139 hectómetros, mientras que la segunda ha aumentado sus reservas en 171.
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Por cuencas, las mayores reservas en porcentaje se encuentran en las internas de Cataluña, con el 78,9 % de su capacidad, seguidas de Guadalete-Barbate (78,4 %), las internas del País Vasco (76,2 %), Guadiana (73,9 %), Guadalquivir (73,6 %) y Tinto, Odiel y Piedras (73,4 %).
En el extremo contrario, las altas temperaturas durante meses han reducido la capacidad de la cuenca Segura, que se sitúa en el 53,7 %, seguida del Júcar (55,3 %), el Ebro (56,7 5) y Galicia Costa (58,8 %).
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Los embalses españoles almacenan actualmente 2.310 hectómetros más que en la misma semana del año anterior, cuando la reserva se situaba en 34.060 hectómetros.
El siguiente cuadro detalla el estado de las cuencas, su capacidad y la situación actual:
CUENCA
CAPACIDAD
ACTUAL
EMBALSADA
Cantábrico Oriental
73
49
67,1 %
Cantábrico Occidental
490
329
67,1 %
Miño-Sil
3.030
2.007
66,2 %
Galicia Costa
684
402
58,8 %
Cuencas internas del País Vasco
21
16
76,2 %
Duero
7.602
4.607
60,6 %
Tajo
11.056
6.597
59,7 %
Guadiana
9.538
7.045
73,9 %
Tinto, Odiel y Piedras
229
168
73,4 %
Guadalete-Barbate
1.651
1.295
78,4 %
Guadalquivir
8.030
5.910
73,6 %
Mediterránea Andaluza
1.174
803
68,4 %
Segura
1.140
612
53,7 %
Júcar
2.846
1.575
55,3 %
Ebro
7.802
4.421
56,7 %
Cuencas internas de Cataluña
677
534
78,9 %
TOTAL
56.043
36.370
64,9 %
EFE
sdg/vnz
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