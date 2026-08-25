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La reserva hídrica española desciende en 817 hectómetros, hasta el 64,9 % de su capacidad

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Madrid, 25 ago (EFE).- La reserva hídrica española se encuentra al 64,9 % de capacidad total, con 36.370 hectómetros cúbicos almacenados, después de perder 817 hectómetros (equivalente al 1,5 %) durante la última semana, según los datos publicados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

La vertiente Atlántica concentra actualmente 28.425 hectómetros de agua embalsada, frente a los 7.945 hectómetros almacenados en la Mediterránea, de acuerdo a estos datos, aunque, en comparación con la semana anterior, la primera ha perdido 2.139 hectómetros, mientras que la segunda ha aumentado sus reservas en 171.

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Por cuencas, las mayores reservas en porcentaje se encuentran en las internas de Cataluña, con el 78,9 % de su capacidad, seguidas de Guadalete-Barbate (78,4 %), las internas del País Vasco (76,2 %), Guadiana (73,9 %), Guadalquivir (73,6 %) y Tinto, Odiel y Piedras (73,4 %).

En el extremo contrario, las altas temperaturas durante meses han reducido la capacidad de la cuenca Segura, que se sitúa en el 53,7 %, seguida del Júcar (55,3 %), el Ebro (56,7 5) y Galicia Costa (58,8 %).

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Los embalses españoles almacenan actualmente 2.310 hectómetros más que en la misma semana del año anterior, cuando la reserva se situaba en 34.060 hectómetros.

El siguiente cuadro detalla el estado de las cuencas, su capacidad y la situación actual:

      CUENCA

    CAPACIDAD

      ACTUAL

   EMBALSADA

Cantábrico Oriental

          73

         49

        67,1 %

Cantábrico Occidental

         490

        329

        67,1 %

Miño-Sil

       3.030

        2.007

        66,2 %

Galicia Costa

         684

         402

        58,8 %

Cuencas internas del País Vasco

          21

         16

        76,2 %

Duero

       7.602

        4.607

        60,6 %

Tajo

      11.056

        6.597

        59,7 %

Guadiana

       9.538

        7.045

        73,9 %

Tinto, Odiel y Piedras

        229

         168

        73,4 %

Guadalete-Barbate

      1.651

        1.295

        78,4 %

Guadalquivir

      8.030

        5.910

        73,6 %

Mediterránea Andaluza

      1.174

          803

        68,4 %

Segura

      1.140

         612

        53,7 %

Júcar

      2.846

        1.575

        55,3 %

Ebro

      7.802

        4.421

        56,7 %

Cuencas internas de Cataluña

      677

          534

        78,9 %

TOTAL

     56.043

       36.370

        64,9 %

 EFE

sdg/vnz

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