La reserva hídrica española desciende en 817 hectómetros, hasta el 64,9 % de su capacidad

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Madrid, 25 ago (EFE).- La reserva hídrica española se encuentra al 64,9 % de capacidad total, con 36.370 hectómetros cúbicos almacenados, después de perder 817 hectómetros (equivalente al 1,5 %) durante la última semana, según los datos publicados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

La vertiente Atlántica concentra actualmente 28.425 hectómetros de agua embalsada, frente a los 7.945 hectómetros almacenados en la Mediterránea, de acuerdo a estos datos, aunque, en comparación con la semana anterior, la primera ha perdido 2.139 hectómetros, mientras que la segunda ha aumentado sus reservas en 171.

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Por cuencas, las mayores reservas en porcentaje se encuentran en las internas de Cataluña, con el 78,9 % de su capacidad, seguidas de Guadalete-Barbate (78,4 %), las internas del País Vasco (76,2 %), Guadiana (73,9 %), Guadalquivir (73,6 %) y Tinto, Odiel y Piedras (73,4 %).

En el extremo contrario, las altas temperaturas durante meses han reducido la capacidad de la cuenca Segura, que se sitúa en el 53,7 %, seguida del Júcar (55,3 %), el Ebro (56,7 5) y Galicia Costa (58,8 %).

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Los embalses españoles almacenan actualmente 2.310 hectómetros más que en la misma semana del año anterior, cuando la reserva se situaba en 34.060 hectómetros.

El siguiente cuadro detalla el estado de las cuencas, su capacidad y la situación actual:

CUENCA

CAPACIDAD

ACTUAL

EMBALSADA

Cantábrico Oriental

73

49

67,1 %

Cantábrico Occidental

490

329

67,1 %

Miño-Sil

3.030

2.007

66,2 %

Galicia Costa

684

402

58,8 %

Cuencas internas del País Vasco

21

16

76,2 %

Duero

7.602

4.607

60,6 %

Tajo

11.056

6.597

59,7 %

Guadiana

9.538

7.045

73,9 %

Tinto, Odiel y Piedras

229

168

73,4 %

Guadalete-Barbate

1.651

1.295

78,4 %

Guadalquivir

8.030

5.910

73,6 %

Mediterránea Andaluza

1.174

803

68,4 %

Segura

1.140

612

53,7 %

Júcar

2.846

1.575

55,3 %

Ebro

7.802

4.421

56,7 %

Cuencas internas de Cataluña

677

534

78,9 %

TOTAL

56.043

36.370

64,9 %

EFE

sdg/vnz