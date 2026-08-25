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La FEMP pide a Sánchez que "se moje" con Ceuta y reclama ayudas sin "migajas"

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Ceuta, 25 ago (EFE).- La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha reclamado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “se moje” con Ceuta, confíe en el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y aporte un presupuesto suficiente para afrontar la crisis migratoria.

García-Pelayo, que ha visitado este martes Ceuta y ha mantenido una reunión con Vivas, ha subrayado que la situación no es una cuestión ideológica sino “de sentido común y de principios” y ha asegurado que defender a Ceuta supone también “defender a España (...) Ceuta necesita comenzar a ver la luz al final del túnel".

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La presidenta de la FEMP ha anunciado además que el próximo 2 de septiembre, Día de Ceuta, se celebrarán concentraciones a las 20:00 horas en los ayuntamientos españoles para trasladar el respaldo del conjunto del municipalismo a la ciudad.

Durante su comparecencia, García-Pelayo ha puesto el foco en el impacto económico de la crisis y ha señalado que en menos de un mes los residuos se han incrementado un 25 %, lo que supone unas 9.000 toneladas adicionales. También ha destacado el coste de la atención a los menores extranjeros no acompañados, que, según los datos trasladados por Vivas, asciende a unos 13 millones de euros mensuales.

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En este sentido, ha reclamado al Gobierno que no conceda a Ceuta “migajas”, sino “un presupuesto en condiciones” que permita afrontar una situación que ha calificado de extraordinaria.

Por su parte, Vivas ha señalado que el objetivo inmediato debe ser recuperar la normalidad mediante el retorno a sus países de origen de las personas que llegaron durante los días 30 y 31 de julio, además de garantizar el funcionamiento ordinario de los servicios, controlar la frontera y apoyar al tejido productivo.

El presidente ceutí ha considerado también necesario establecer un plan logístico con medios suficientes y un horizonte temporal para ejecutar los retornos, con refuerzos de funcionarios de Extranjería, Policía Nacional, intérpretes, abogados y personal judicial.

Preguntado sobre las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en relación con el papel de los servicios de inteligencia y si conocían la preparación de la llegada masiva, Vivas ha considerado el hecho “notablemente grave” y ha reclamado explicaciones sobre por qué no se actuó.

“Habrá que contestar por qué no se actuó”, ha afirmado, al tiempo que ha cuestionado que tampoco se atendieran inicialmente las peticiones de declarar la emergencia o establecer un mando único.

Sobre el anunciado plan de relanzamiento económico, Vivas ha defendido que debe quedar subordinado a recuperar primero la normalidad y reparar los daños provocados por la crisis. Posteriormente, ha planteado incentivos fiscales, inversiones en infraestructuras y una mayor presencia del Estado en seguridad, defensa, justicia, sanidad y educación, además de políticas de inclusión y vivienda.

García-Pelayo ha anunciado asimismo que propondrá celebrar en Ceuta una próxima Junta de Gobierno de la FEMP y ha confirmado que Vivas ocupará su puesto en el Comité Europeo de las Regiones para convertirse, ha dicho, en “la voz de Ceuta” y también “la voz de España” en Europa. EFE

jmr/bfv/jlg

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