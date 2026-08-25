La boya de Málaga bate el valor de temperatura más fría en pleno calentamiento del mar

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Málaga, 25 ago (EFE).- La temperatura del agua del mar registrada en Málaga este martes ha batido su récord inferior en un mes de agosto al caer hasta los 15,6 grados centígrados, en pleno calentamiento de mares como el Mediterráneo, según las mediciones de la boya del puerto de esta ciudad.

Ello contrasta con los 28,8 grados alcanzados justo una semana antes en el mismo punto, el 18 de agosto, según los datos oficiales consultados por EFE.

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Esta bajada de temperatura se produce cuando los mares del mundo se están calentando por el efecto del calentamiento global causado por la acción humana y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y cuando el Mediterráneo triplica o incluso cuadruplica en algunos puntos la velocidad a la que aumenta la temperatura en otras partes del planeta, de acuerdo con expertos.

El calentamiento del Mediterráneo es una realidad con los datos registrados este verano en la boya de Sa Dragonera (suroeste de Mallorca), que alcanzó los 33,02 grados y logró un récord histórico, o los datos contabilizados en boyas de Puertos del Estado situadas en las costas de Málaga.

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El divulgador meteorológico José Luis Escudero ha explicado a EFE que los descensos de temperatura de agua del mar suelen ocurrir en Málaga tras varios días de viento de poniente, aunque "lo llamativo es que hace una semana el agua en Málaga estaba a 28,8 grados, muy cerca del récord que se produjo en 2015, de 29,1 grados", y a solo tres décimas de igualarlo.

Este autor del blog 'tormentas y rayos' ha recordado que el anterior récord inferior era de 16,3 grados de temperatura del agua del mar, al que se llegó en 2014, conforme a los registros que se hacen desde principios de los años ochenta, y prevé que en tres o cuatro días la temperatura vuelva a ser de 25 o 26 grados. EFE

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