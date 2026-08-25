Italia sigue rastreando la zona en la que un empresario burgalés desapareció en el mar

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Burgos, 25 ago (EFE).- Las autoridades italianas continúan la búsqueda de Juan José Mutilba, el empresario burgalés que desapareció hace una semana tras caer de su barco en el mar entre la costa de Sicilia y Grecia, y peinan la zona entre cuatro y cinco veces al día, ha explicado el Consulado de España en Roma a la familia.

La hermana del empresario ha conseguido reunirse este martes con miembros del Consulado, ha explicado a EFE su hijo, Sergio Mutilba, y les han confirmado que el protocolo de búsqueda continúa activo, que no han parado de buscar y que lo seguirán haciendo, cree Mutilba que como consecuencia de la presión mediática.

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"Están peinando la zona como cuatro o cinco veces al día", les han explicado, pero en el Consulado también les han indicado que ahora solo queda hablar con la Embajada para que España se sume a la búsqueda con medios con los que pueda colaborar, y para que presione y no se suspendan los trabajos.

La Guardia Costera italiana ya informó este lunes de que se mantenía la búsqueda, que se inició el pasado viernes cuando la mujer de Juan José Multilba, que viajaba con él en el barco en el momento de su desaparición, consiguió comunicar lo ocurrido, después de tres días incomunicada y a la deriva.

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En un comunicado remitido a EFE, la Guardia Costera informó de que el dispositivo ha contado con aeronaves propias y la colaboración de buques mercantes que transitan en la zona, y que para las próximas horas había previstas nuevas operaciones, que por el momento se mantienen.

La búsqueda está coordinada por el Subcentro de Rescate Marítimo de la Guardia Costera de Reggio Calabria (sur de Italia) y se circunscribe a la zona identificada a partir de la última señal del buque, en el mar Jónico, "a una distancia aproximada de 120 millas náuticas al sureste de Capo Spartivento".

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El empresario Juan José Mutilba salió en su embarcación junto a su mujer el lunes 17 desde Siracusa con destino a la ciudad de Pilos, en Grecia. La desaparición se produjo el martes, cuando cayó de su barco tras pescar un atún y resbalar con la sangre, según ha explicado la familia.

Sergio Mutilba explicó el lunes a EFE que su madre "no supo reaccionar" en el momento, intentó llamar a emergencias pero no había cobertura, y el barco siguió alejándose del lugar; el viernes, consiguió cobertura y habló con un amigo de la familia, quien avisó a Salvamento Marítimo de España, y ellos a Italia y Grecia.EFE

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