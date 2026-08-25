Irune Dorado se incorpora al primer equipo del Real Madrid hasta 2029

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Redacción Deportes, 25 ago (EFE).- La centrocampista española Irune Dorado, de 18 años, formará parte de la primera plantilla del Real Madrid femenino a partir de esta temporada 2026/27, después de completar su formación en la cantera del club, con el que ha renovado hasta el 30 de junio de 2029, informó este martes la entidad en un comunicado.

Dorado, que llegó al Real Madrid en 2021, ha pasado por todos los equipos de la cantera madridista y ha conquistado la Liga con los conjuntos Cadete y Juvenil. La centrocampista ya había debutado con el primer equipo en enero de 2025 y acumula 36 partidos oficiales.

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Su estreno se produjo el 31 de enero de 2025 ante el Espanyol, con 16 años y 315 días, lo que la convirtió en la jugadora más joven en debutar con el Real Madrid en Liga F. Desde entonces ha ido ganando protagonismo en el conjunto blanco.

Internacional con las categorías inferiores de España, Dorado ha sido campeona de Europa sub-17 y sub-19. En esta última categoría ha conquistado dos títulos continentales, el de 2025 y el de 2026, este último después de marcar el gol que dio a España la victoria ante Alemania (0-1) en la final disputada en julio.

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El tanto ante Alemania puso el broche a un verano especialmente destacado para la futbolista madridista, que se ha consolidado como una de las integrantes de la generación española que domina el fútbol europeo de categorías inferiores.

Con su incorporación definitiva al primer equipo, Dorado amplía hasta 2029 su vinculación con el Real Madrid y afrontará su primera temporada como integrante de pleno derecho de la plantilla dirigida por Pau Quesada. EFE

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