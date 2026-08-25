Infografías del martes 25 de agosto

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HERENCIAS RENUNCIAS - Más de 50.000 personas renuncian cada año en España a recibir una herencia que les corresponde, un fenómeno que obedece a distintas causas, desde el temor a que las deudas superen lo heredado al volumen de la carga fiscal de la sucesión o evitar "líos" con parientes lejanos.

PRECIOS INDUSTRIALES - El INE publica el Índice de Precios Industriales de julio de 2025 en España.

RESERVA AGUA - El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) hace pública la actualización semanal de los datos la reserva hídrica en los embalses españoles.

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FÚTBOL LIGA - Resultados de la jornada 2 de LaLiga.

FÚTBOL INGLATERRA - Resultados de la jornada 1 de la Premier League.

CICLISMO LA VUELTA - La Vuelta hace el miércoles un pequeño paréntesis con la montaña y afronta una etapa ondulada de 173,3 kilómetros.

EFE

dgp/ros