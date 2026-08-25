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Imbroda critica al Gobierno por llegar “muy tarde” con el mando único para Ceuta

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Melilla, 25 ago (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha acusado al Gobierno de España de llegar “muy tarde” con la decisión de convocar el Consejo de Seguridad Nacional y constituir un mando único, liderado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para lograr una coordinación eficaz entre administraciones y recuperar la normalidad en Ceuta.

"Se ha perdido una enormidad de tiempo porque creo que no han sido conscientes realmente del problema que se había causado en Ceuta el día 30 de julio, no han sido conscientes”, ha afirmado en rueda de prensa Imbroda, quien ha dejado claro que los ceutís necesitan medidas “rotundas e importantes”.

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“No se puede ir con medias tintas”, ha sostenido el presidente melillense, que lamentando que se hayan perdido "26 o 27 días” desde que se produjo la “hecatombe” en Ceuta para aplicar un mando único y la Ley de Seguridad Nacional, así como modificar la ley de extranjería y de asilo para “que se tenga muchísima más operatividad”.

“Estoy leyendo ahora que todos los polideportivos se van a requisar. Que van a dejar a los niños de los colegios sin polideportivos. Las piscinas se van a requisar. Se va a requisar todo. ¿Pero qué forma de vivir es esta?”, ha preguntado Imbroda, que ha insistido en devolver a Marruecos a los migrantes mayores y a los menores con “las debidas garantías”.

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“Es una inmigración ilegal, totalmente, y eso habría que hacerlo ya”, ha urgido el número uno de los populares melillenses, que ha mostrado su “apoyo y solidaridad” con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y sus vecinos, que están realizando manifestaciones espontáneas contra “la inacción y la falta de respuesta”.

“El desánimo ha cundido, y esperemos que todo vaya bien y que no tengamos que lamentar nada más que ese sofocón y esa salida en manifestaciones de los ceutíes”, ha apostillado.

Por otro lado, Imbroda ha presentado un manifiesto consensuado por el 88 por ciento de los diputados de la Asamblea de Melilla, a excepción del PSOE, en el que manifiesta “su firme apoyo, solidaridad y cercanía con la ciudad autónoma de Ceuta, sus instituciones y todos los ceutíes ante los graves acontecimientos producidos, y expresa su compromiso inequívoco con la defensa de su seguridad, convivencia, derechos y libertades”.

El documento también subraya que Ceuta y Melilla son “partes inseparables de la nación española y que su soberanía no se cuestiona y no se negocia, sino que se defiende”, rechazando de este modo las “deleznables” declaraciones del ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, sobre ambas ciudades autónomas.

El presidente melillense ha cargado contra el PSOE por haber votado en contra del manifiesto y le ha exigido que esté “a la altura” de las circunstancias.

“Hay que estar primero con España, con la Constitución, con la soberanía, con la libertad y con los melillenses, y no a ambages o tejemanejes de partido político para defender no sé qué cuestión o salvar la cara a no sé quién”, ha dicho. EFE

mrg/vg/jlp

(foto)

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