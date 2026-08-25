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Holan, pende de "pequeños detalles" para dejar Cerro, que tiene un 90% de su reemplazo

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Asunción, 25 ago (EFE).- El presidente de Cerro Porteño, Blas Reguera, anunció este martes la inminente salida del entrenador argentino Ariel Holan tras una racha de decepcionantes resultados en Paraguay y la Copa Libertadores.

"La salida de Ariel ya está hablada con él. Estamos puliendo algunos pequeños detalles de la salida, que son mínimos, no veo problema con eso (porque) ya está conversado", dijo Reguera a la radio paraguaya ABC Cardinal.

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Añadió que las negociaciones con el nuevo entrenador del Cerro Porteño están adelantadas "en un 90%", aunque no reveló el nombre.

La suerte de Holan quedó echada el pasado domingo tras la derrota por 2-1 ante Olimpia en el Clásico del fútbol paraguayo.

La prensa local ha revelado que la cláusula de rescisión del entrenador argentino es de 300.000 dólares.

El ex del Universidad Católica chileno llegó al banquillo Azulgrana el 30 de marzo en sustitución del uruguayo Jorge Bava, quien ganó dos títulos con el club antes de marcharse al Nacional de su país.

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En principio, el contrato de Holan, nacido hace 65 años en Lomas de Zamora, se firmó hasta junio próximo, pero el mal comienzo de Cerro Porteño este segundo semestre del año determinó su salida.

Cerro Porteño, uno de los clubes más populares de Paraguay, marcha en el noveno puesto de la Liga local, con 6 puntos en 6 fechas y a 9 del líder Libertad.

Con Holan al timón, el equipo jugó 22 partidos, ganó 8, empató 5 y perdió 9.

El argentino fue entrenador de hockey sobre césped durante más de una década antes de iniciar su carrera en el fútbol como asistente técnico en 2004.

En 2017 ganó la Copa Sudamericana con Independiente de Avellaneda, un título que elevó su prestigio como director técnico.

Además de Holan, los argentinos Hernán Díaz y Flavio Pérez, que integraban el Consejo de Fútbol y asesoraban en las contrataciones, dejaron Cerro Porteño. EFE

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