Flick y Terzic volverán a enfrentarse cinco años después

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Bilbao, 25 ago (EFE).- Hansi Flick y Edin Terzic, entrenadores del FC Barcelona y el Athletic Club, volverán a enfrentarse cinco años después de su hasta ahora primer y único cruce en los banquillos cuando ambos dirigían en Alemania, respectivamente, al Bayern Múnich y al Borussia Dortmund.

Fue el 6 de marzo de 2021 en el Allianz Arena de la capital bávara y el Bayern ganó por 4-2 después de remontar un 0-2 con goles de Erling Halaand en los primeros diez minutos. Dos tantos de Robert Lewandowski nivelaron el marcador antes del descanso y en la recta final Leon Goretzka y de nuevo Lewandowski le dieron la victoria a los locales.

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En aquella temporada ambos técnicos acabarían campeones ya que Flick ganó la Bundesliga con el Bayern y Terzic, que en diciembre había debutado en la elite relevando al destituido Lucien Favre en el banquillo del Signal Iduna Park, conquistó en mayo de ese año la Copa de Alemania.

En la segunda etapa del actual técnico del Athletic al frente del Borussia, entre 2022 y 2024, no coincidió con Flick, que esos años desempeñaba el cargo de seleccionador de Alemania. EFE

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