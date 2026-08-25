Ferrer y Robredo se medirán a Seppi y Cecchinato en la Copa Leyendas de Albacete

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Albacete, 25 ago (EFE).- David Ferrer y Tommy Robredo serán los dos jugadores del equipo español que se enfrentaran a Italia en una confrontación amistosa con formato de Copa Davis, que tendrá lugar en el Club Tenis Albacete los días 26 y 27 de septiembre.

Los componentes del equipo italiano serán Andreas Seppi y Marco Cecchinato, por lo que los cuatro tenistas que disputarán este formato han sido parte del Top 20 ATP, y es David Ferrer el tenista con mejor ranking, número 3 en 2013.

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El Club Tenis Albacete celebrará así su cuarta Copa Leyendas del Tenis, que reúne a extenistas o deportistas en sus últimos años de carrera, por la que han pasado los mencionados tenistas españoles, además de otros como Arancha Sánchez Vicario o Feliciano López.

La institución albacetense ha apostado en este caso por un formato adaptado al sistema actual de Copa Davis, de dos individuales y un doble decisivo en caso de empate, que servirá para conmemorar el 25 aniversario de la eliminatoria de Copa Davis disputada en Albacete, ante Uzbekistán. EFE

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