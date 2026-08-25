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Fallece a los 88 años la destacada mánager de música clásica Mercedes Sánchez del Río

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Madrid, 25 ago (EFE).- La agente artística y mánager Mercedes Sánchez del Río, una de las más destacadas de la música clásica y la ópera en España, ha fallecido este martes de manera repentina a los 88 años de edad tras una dilatada carrera en la que, por ejemplo, fue la primera en traer al tenor Luciano Pavarotti para actuar.

Sus sobrinos han confirmado a EFE la noticia, anunciada en primer lugar por Carlos Checa, actualmente director titular y artístico de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona (JOSB), de quien Sánchez del Río fue "amiga, mentora y primera mánager", tal y como ha recogido él en redes sociales.

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Sánchez del Río, cuya capilla ardiente ha sido instalada en el Tanatorio de Madrid, nació en Madrid en 1938. Definida como una mujer emprendedora y enérgica, estudió canto en el Real Conservatorio Superior de la capital y pronto empezó a trabajar en la Agencia de Conciertos Vitoria con otra empresaria emprendedora, Felicitas Keller, en su empeño de promocionar la música internacional en España.

Además de los más de 20 años de experiencia atesorados allí, a partir de 1976 trabajó durante 11 años más como secretaria personal de la legendaria mezzosoprano española Teresa Berganza y en 1993 abrió su propia agencia, convirtiéndose en una de las grandes representantes de músicos del país.

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Para entonces ya había conseguido uno de sus grandes hitos, que Pavarotti actuara en Madrid en un recital de piano en mayo de 1991.

Debido a problemas graves de visión, se vio obligada a retirarse de su profesión en 2010, tras haber conseguido el reconocimiento del sector cultural y medios especializados como la Revista Ritmo "por su carácter vitalista, su tenacidad y su profunda pasión por la música". EFE

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