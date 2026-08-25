Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Enzo Fernández fuerza una salida

Guardar

Manuel Sánchez Gómez

Londres, 25 ago (EFE).- El Chelsea ganó al Fulham, Cole Palmer y Joao Pedro hicieron un partidazo y Xabi Alonso se estrenó con victoria. Pero la imagen del partido la dejó Enzo Fernández. Cuando todos los jugadores 'blues' estaban agradeciendo el apoyo a la afición visitante en Craven Cottage, él hizo un tibio aplauso y se marchó a vestuarios. Por el camino le entregó la camiseta a un niño, pero el mensaje quedó claro. Algo está roto en la relación entre Enzo y el Chelsea.

PUBLICIDAD

El argentino, suplente en la victoria contra el Fulham, ya expresó antes de verano su deseo de irse. El Chelsea le castigó con dos partidos de sanción, algo que el jugador sintió como una injusticia porque a Marc Cucurella, que también dejó caer que vería con buenos ojos una salida -como así fue-, no le ocurrió nada. Y durante el Mundial llegó la puntilla. Su actitud en el Inglaterra-Argentina le acabó por marcar. Por eso fue recibido con insultos y abucheos en Craven Cottage.

La afición local cargó contra él en el calentamiento, en la salida de los equipos y cuando saltó al campo. En cada balón que tocaba, el público hervía contra él.

PUBLICIDAD

Y lo peor para él es que este resentimiento no parte solo de los rivales. En Stamford Bridge también le han abucheado, dejando clara la ruptura entre el que es uno de los mejores jugadores de este equipo y su gente.

Su travesía desde el saludo a la afición hasta el túnel de vestuarios era un mensaje claro. Quiere salir. Como también lo es su comportamiento tras el encuentro. El futbolista, esperando a la llegada del autobús del Chelsea, se encontraba sentado a las puertas del vestuario visitante. De vez en cuando miraba a la zona de periodistas, separados por un par de vallas de los jugadores, como si quisiera decir algo y no pudiese.

Al mercado le resta menos de una semana y el Chelsea, pese a que le facilitó la salida, poniéndole precio y fecha límite para su venta, tendrá que dar su brazo a torcer y quedarse sin un centrocampista clave o encontrar un reemplazo.

El Manchester City tendrá que ofrecer más de 140 millones de euros para hacerse con él y visto los problemas que el equipo ha tenido en sus dos primeros partidos de la temporada puede no ser una locura. La posible lesión muscular de Elliot Anderson en el debut en Premier aviva, además, el interés de los de Enzo Maresca, que ya le tuvo en el Chelsea, donde ganaron juntos la Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juan Goñi, arquitecto, sobre los presupuestos de las obras: “Es tan importante saber cuánto te cobran como cuándo te cobran”

Un calendario de pagos mal negociado puede dejar la vivienda a medias aunque el presupuesto total parezca el más barato de todos los ofertados

Juan Goñi, arquitecto, sobre los presupuestos de las obras: “Es tan importante saber cuánto te cobran como cuándo te cobran”

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

CCOO reclama coeficientes reductores de jubilación para los auxiliares de vuelo tras un estudio que los sitúa primeros en mortalidad por cáncer de radiación

El sindicato lleva al Congreso la reforma del decreto que excluye desde 1986 a los tripulantes de cabina de pasajeros de la protección que sí reconoce a otros profesionales aeronáuticos

CCOO reclama coeficientes reductores de jubilación para los auxiliares de vuelo tras un estudio que los sitúa primeros en mortalidad por cáncer de radiación

El Gobierno aprueba una nueva ley de asilo y una reforma parcial de la ley de extranjería

El Consejo de Ministros aprueba la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y constituye el mando único

El Gobierno aprueba una nueva ley de asilo y una reforma parcial de la ley de extranjería

La Vecina Rubia confiesa el problema de salud que la ha mantenido alejada de las redes: “Tengo adenomiosis y endometriosis profunda”

La influencer, que cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, lleva años lidiando con problemas de salud

La Vecina Rubia confiesa el problema de salud que la ha mantenido alejada de las redes: “Tengo adenomiosis y endometriosis profunda”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno aprueba una nueva ley de asilo y una reforma parcial de la ley de extranjería

El Gobierno aprueba una nueva ley de asilo y una reforma parcial de la ley de extranjería

Margarita Robles defiende que Ceuta y Melilla son “españolísimas” e “intocables” y ha asegurado que el CNI compartió su información los días previos

La DGT multará a los conductores de ‘coches zombi’ con 1500 euros y podrá inmovilizar el vehículo en el acto

Multas por 1.300 euros por viajar nueve personas en un coche de cinco plazas: les pararon en un peaje en Navarra y cuatro de ellos eran menores sin protección

Mohamed VI indulta este lunes a más de 630 personas, incluidos condenados por “extremismo y terrorismo” y más de un millar en 10 días

ECONOMÍA

Juan Goñi, arquitecto, sobre los presupuestos de las obras: “Es tan importante saber cuánto te cobran como cuándo te cobran”

Juan Goñi, arquitecto, sobre los presupuestos de las obras: “Es tan importante saber cuánto te cobran como cuándo te cobran”

CCOO reclama coeficientes reductores de jubilación para los auxiliares de vuelo tras un estudio que los sitúa primeros en mortalidad por cáncer de radiación

La generación que no puede permitirse ser madre ni padre: tener un hijo antes de los 30 dispara hasta diez veces más el riesgo de pobreza severa

España acelera la construcción de vivienda protegida, pero llega tarde a una crisis de precios sin techo

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si estás harto y quieres irte de la empresa con indemnización y paro, aprovecha esto”

DEPORTES

Mourinho tiene un objetivo: acabar con el “bullying” a Vinicius en los estadios españoles

Mourinho tiene un objetivo: acabar con el “bullying” a Vinicius en los estadios españoles

Carlos Espí y un giro de 180 grados en seis meses: de suplente con el Levante a niño bonito de Mourinho en el Real Madrid

Hjulmand vivió en el Sporting de Lisboa la misma situación que Julián: rumores de salida y la negativa del club antes de recalar en el Atlético de Madrid

El granizo obliga a cancelar la tercera etapa de la Vuelta a España: restaban solo 15 kilómetros para la meta

El refugio de Marc Cucurella en Madrid: está ubicada en una de las zonas más lujosas, casas de más de 4.000 euros/m² y vigilancia las 24 horas