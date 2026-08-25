En fase de estabilización el incendio en Collserola, Barcelona,que ha quemado 35 hectáreas

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Barcelona, 25 ago (EFE).- El incendio que se ha declarado este martes por la tarde en la sierra de Collserola, en Barcelona, sigue activo pero se encuentra ya en fase de estabilización tras haber quemado unas 35 hectáreas.

Según han informado fuentes de los bomberos, se está acabando de perimetrar la zona con una línea de agua y se trabaja para controlar algunos flancos secundarios que han quemado entre 5 y 8 hectáreas, mientras que se buscan también otros puntos calientes.

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En el flanco izquierdo del incendio se ha trabajado con fuego técnico, agua y herramientas manuales, mientras que el flanco derecho está parado en una pista, según las fuentes.

Durante la noche seguirán trabajando unas 60 dotaciones terrestres de los bomberos de Barcelona y de la Generalitat para remojar la zona del incendio, que podría quedar estabilizado en las próximas horas si el viento no aumenta.

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Los equipos de emergencias han desalojado de forma preventiva a 35 vecinos de las dos calles del barrio de Torre Baró más cercanas a la zona del incendio, que ha obligado a confinar a este barrio y también al de Ciutat Merdiana.

Como han informado a EFE fuentes municipales, de manera preventiva se ha desalojado a los vecinos de las calles Castellví y Lliçà, en el barrio de Torre Baró, al ser de las más cercanas a la zona del incendio, donde persiste un humo intenso.

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Durante la tarde han trabajado en las labores de extinción del incendio 17 dotaciones de Bomberos de Barcelona, con 70 efectivos, y 46 dotaciones terrestres y aéreas de Bomberos de la Generalitat, con 140 efectivos.

Como consecuencia del incendio, la línea R4 de Rodalies está interrumpida entre las estaciones de Fabra i Puig y Montcada Bifurcació y la línea L11 del Metro de Barcelona no para en las estaciones de Torre Baró y Ciutat Merdiana.

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Asimismo, 25 paradas de las líneas de autobús cuyo recorrido transcurre en las proximidades de la sierre de Collserola han quedado anuladas.

El incendio se ha originado hacia las 15.30 horas en una zona de matorrales junto a la carretera Alta de les Roquetes, en el distrito de Nou Barris de Barcelona.

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La Guardia Urbana de Barcelona ha efectuado cortes de tráfico en las carreteras de Horta a Cerdanyola, la del Cementerio de Collserola y la de Alta de les Roquetes.

Se trata del segundo incendio en Collserola este verano, tras el que el pasado 14 de agosto afectó la zona de Sant Pere Màrtir, lo que obligó a confinar de manera preventiva a los vecinos de Can Caralleu.

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Por aquel incendio, que afectó a unas diez hectáreas forestales, la Guardia Urbana detuvo a un presunto pirómano. EFE.

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