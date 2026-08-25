El Valencia llega a un acuerdo con el Girona para el fichaje de Arnau Martínez

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Valencia, 25 ago (EFE).- El Valencia ha llegado a un acuerdo con el Girona para cerrar el fichaje del defensa Arnau Martínez, unos de los principales objetivos del club durante todo el verano para reforzar su plantilla.

Así lo reconoció el entrenador valencianista Carlos Corberán en al rueda de prensa posterior al partido ante el Betis al señalar que "la situación de Arnau está cerca y con eso queda cerrada la parte defensiva y el foco está ahora en la parte de arriba".

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El futbolista catalán, de 23 años, está previsto que llegue a Valencia en las próximas horas para completar los últimos trámites de su incorporación al equipo.

Arnau Martínez pasará este miércoles el reconocimiento médico previo a la firma de su contrato con el Valencia y, si no surge ningún contratiempo, se incorporará posteriormente a la disciplina valencianista.

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El defensa, que puede actuar tanto como central como en el lateral derecho, era uno de los objetivos prioritarios del Valencia para reforzar su zaga y su polivalencia ha sido uno de los factores que han llevado al club a apostar por su incorporación.

La operación se produce después de que durante las últimas semanas el Valencia haya trabajado en distintas alternativas para reforzar el lateral derecho. El club valencianista había puesto inicialmente su foco en Arnau Martínez y, tras unas negociaciones que se prolongaron en el tiempo, finalmente ha conseguido cerrar su llegada. EFE

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