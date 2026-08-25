El sorteo del Mundial femenino se hará el 11 diciembre en el Museo de Arte Moderno de Río

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Redacción Deportes, 25 ago (EFE).- El sorteo de la fase final del Mundial femenino de fútbol de 2027 se celebrará el próximo 11 de diciembre en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro (MAM Río), un escenario elegido por la FIFA para homenajear la tradición brasileña del 'futebol arte' y la creatividad que históricamente ha identificado al país con este deporte.

El acto determinará los grupos y el camino de las selecciones participantes en la primera edición de la Copa Mundial femenina que se disputa en Sudamérica, en un torneo que reunirá a 32 equipos y 64 partidos entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027.

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La elección del MAM Río, situado junto a la bahía de Guanabara pretende vincular el fútbol con la tradición artística brasileña. El museo, fundado en 1948 y diseñado por el arquitecto Affonso Eduardo Reidy, es una de las instituciones culturales de referencia de Latinoamérica.

"El fútbol se ha definido muchas veces como un lenguaje universal. En Brasil, es también una forma de arte", afirmó la directora general de Fútbol de la FIFA, Jill Ellis, durante una visita al museo, donde añadió que "cada pase se convierte en una pincelada; cada movimiento, en un momento de inspiración; y cada gol, en una obra de arte".

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La FIFA también ha relacionado esta elección con la identidad visual del Mundial, cuya marca incorpora ilustraciones realizadas por artistas brasileñas para cada una de las ocho ciudades anfitrionas.

Está previsto que más de un millar de invitados asistan al sorteo, entre ellos representantes de las selecciones ya clasificadas y de aquellas que todavía competirán por una plaza, además de autoridades, socios comerciales y medios de comunicación. La FIFA todavía no ha anunciado la hora del acto.

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El sorteo se producirá después de que la FIFA haya definido recientemente el calendario del torneo. Brasil disputará el partido inaugural el 24 de junio de 2027 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde también se jugará la final el 25 de julio. La selección anfitriona completará su fase de grupos en São Paulo y Brasilia.

El campeonato se desarrollará en ocho ciudades: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo. Cada una albergará al menos siete encuentros y un partido de la fase de eliminación directa.

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La cita de 2027 será, además, la primera Copa Mundial femenina organizada en Sudamérica y la segunda edición con 32 selecciones. La FIFA espera que se convierta en la más multitudinaria de la historia del torneo: más de 800.000 personas ya han registrado su interés por adquirir entradas y más de 95.000 han mostrado su intención de participar como voluntarios.

El calendario definitivo, con la asignación de los partidos de la fase de grupos a cada sede y los horarios correspondientes, será actualizado por la FIFA después del sorteo. EFE

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