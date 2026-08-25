El PP reprocha al Gobierno esperar a que Sánchez acabara sus vacaciones para asumir el mando único en Ceuta

23/07/2026 La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ofrece declaraciones a los medios durante la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España). La Cámara Baja se reúne en pleno verano para debatir y someter a votación la convalidación o derogación de los Reales Decretos-leyes sobre el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio y la jubilación parcial anticipada en las Administraciones Públicas, además de abordar el dictamen de reforma del Reglamento del Congreso, las enmiendas del Senado a leyes clave como la transferencia de la AP-9 a Galicia, y fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria y techo de gasto estatal para el periodo de vigencia técnica posterior. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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El PP ha reprochado al Gobierno que no haya asumido el mando único y la declaración de 'situación de interés para la seguridad nacional' por la crisis de Ceuta hasta que el presidente Pedro Sánchez no ha finalizado sus vacaciones, casi un mes después de la entrada masiva de 80.000 migrantes a la ciudad autónoma desde Marruecos.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha subrayado que no recibieron información sobre la convocatoria de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, en la que también participará telemáticamente el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. "La única información que teníamos era la que tenían todos los españoles: que Sánchez terminaba sus vacaciones esta semana", ha indicado en una entrevista en 'Onda Cero', que ha recogido Europa Press.

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Muñoz ha denunciado que el PP, frente a la primera valoración del Gobierno tras el inicio de la crisis migratoria, ya advirtió de que la "normalidad" no había regresado a Ceuta, por lo que había que aplicar "medidas extraordinarias" que su partido defiende desde el 30 de julio, fecha de la entrada masiva de migrantes.

"Ahora, cuando Sánchez vuelve de vacaciones, ahora hay que aplicar la Ley de Seguridad Nacional y tener un mando único y que haya coordinación", ha reiterado la portavoz parlamentaria, recordando que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya reclamó antes ambas iniciativas y le llamaron "alarmista, racista y xenófobo" porque ya había "normalidad".

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A juicio de Muñoz, en Moncloa son ya "conscientes" de "la sensación de deserción" que ha dado el Ejecutivo este mes respecto a la crisis de Ceuta. "No había una situación de normalidad, había un Gobierno ausente", ha lamentado la portavoz del PP, que además ha criticado el "reguero de ministros" para aparentar una "realidad" que no vive la ciudad autónoma.

"Es una imagen tan lamentable y tan desastrosa la que está provocando el Gobierno de España que hasta a los suyos propios ya les cuesta defenderlos", ha añadido Muñoz, al tiempo que ha rememorado que tanto Vivas como la Asamblea de Ceuta, por unanimidad, ya pidieron el mando único y la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.

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Preguntada por la designación del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al frente del mando único por la crisis de Ceuta, la portavoz del PP ha mostrado sus dudas con el nombramiento. "Es una evidencia del interés que le pone Pedro Sánchez a esto. Lo lógico es que quien tuviera el mando único fuese un ministro como el de Interior, la ministra de Defensa... Gente que tiene sus propios servicios, toda la información y los servicios de inteligencia", ha argumentado.

PEDIRÁN QUE SÁNCHEZ COMPAREZCA EN EL SENADO SI EL CONGRESO LO RECHAZA

Por otra parte, Muñoz ha advertido de que el presidente del Gobierno podría ser llamado a comparecer en el Senado si la Diputación Permanente del Congreso rechaza que Sánchez dé explicaciones en sesión plenaria por la crisis migratoria de Ceuta.

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"Vamos a esperar a que llegue la Diputación Permanente y en función de eso decidiremos, pero absolutamente no descartamos nada", ha afirmado Muñoz, que ha defendido que las cámaras territoriales, "por derecho constitucional, tienen la facultad de exigir que los miembros del Gobierno y el presidente comparezcan". "El Gobierno no elige", ha apuntado.

"LÍO INTERNO" EN EL GOBIERNO

En otra entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, el portavoz nacional y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, también ha cargado contra un presidente del Gobierno "que ha perdido el contacto con la realidad" y no es capaz de "gestionar los problemas de los españoles". A su juicio, Sánchez "acierta generalmente cuando rectifica", celebrando el mando único en Ceuta después de que los ministros aparecieran en la ciudad autónoma "como pollo sin cabeza" trasladando mensajes "deslavazados y descoordinados".

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Dicho esto, Sémper ha defendido que es Marruecos quien tiene que aplicar "política social", y no España, advirtiendo asimismo que el sistema asistencial español "está saturado" y no puede acoger a más inmigrantes.

"La realidad es que España ya no puede acoger a más inmigrantes. Por lo tanto, lo que parece razonable es que quienes han entrado de manera ilegal vuelvan a Marruecos", ha reiterado el portavoz nacional del PP, que ha afeado la disparidad de opiniones entre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la titular de Infancia, Sira Rego, en política migratoria.

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A su parecer, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene "un lío interno" y "una falta de coordinación" en su seno, con una "patata caliente", la de las devoluciones de los inmigrantes, que les "incomoda". "Pero tienen que hacerlo", ha abundado, para después incidir en que el retorno de las personas que han salido ilegalmente de Marruecos "está amparado por la Unión Europea" con un "marco legal" que se debe aplicar.