El PP acusa al Gobierno de dejación de funciones en Ceuta y pregunta a Robles si dimitirá

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Madrid, 25 ago (EFE).- El PP ha acusado este martes al Gobierno de "dejación de funciones" ante la llegada masiva de migrantes a Ceuta del pasado 30 de julio y le ha preguntado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, si dimitirá tras haber dicho con motivo de las entradas de 2021 que algo así no iba a volver a pasar.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha preguntado en representación de su grupo a Robles durante la comparecencia de la ministra en la comisión de Defensa del Congreso para explicar la gestión de su Departamento en la crisis migratoria de Ceuta, una intervención que abre la ronda de comparecencias del Gobierno.

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"¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa ante un Gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable ante la peor crisis de soberanía y de integridad territorial de nuestro país, de la democracia?", ha dicho Muñoz.

Además, le ha preguntado a Robles si "piensa dimitir" después de haber advertido en 2021, tras la anterior llegada masiva de migrantes que vivió la ciudad autónoma de Ceuta, que algo así no iba a volver a pasar.

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"Es evidente que usted está incómoda. Pero claro, si usted es consciente del desastre y se siente incómoda y sigue en su puesto, solo puede significar una cosa. Entre el servilismo a Sánchez y su conciencia, usted ha optado por su servilismo a Sánchez", ha añadido.

La portavoz del PP en el Congreso ha asegurado que la crisis de Ceuta "no empezó el 30 de julio", sino que "lleva años gestándose", y ha reprochado al Gobierno que no haya hecho "nada" para evitarlo después del precedente de 2021.

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"No sabemos si es por incompetencia o porque el Gobierno está sometido (por parte de Marruecos) por el 'hackeo' de sus móviles. Quizás por ambas", ha señalado.

Además, ha afirmado que había informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Policía Nacional en los días previos a la entrada del pasado mes de julio advirtiendo de lo que podría ocurrir, pese a que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo no tener ninguna información.

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"¿Quién miente?", ha preguntado Muñoz.

Por otro lado, ha criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez por no haber aplicado desde el principio la ley de seguridad nacional y haber creado un mando único y le ha echado en cara que no haya aclarado aún, entre otros asuntos, cuántos inmigrantes entraron de forma irregular en Ceuta y cuántos quedan en la ciudad autónoma. EFE

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