El jinete portugués Ricardo Sousa gana la estadística en las Carreras de Sanlúcar

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Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 25 ago (EFE).- El jinete portugués Ricardo Sousa ha sido el triunfador de la 181 edición de las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, al imponerse en la estadística con cuatro victorias.

Los triunfos de Sousa han sido los mismos que los obtenidos por el checo Václav Janácek, aunque el luso se ha adjudicado finalmente el triunfo al contar con un mayor número de colocaciones.

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La igualdad entre ambos jinetes ha sido uno de los principales focos de la competición, celebrada en dos ciclos y finalizada el pasado domingo.

Además de Sousa y Janácek, han corrido sobre el hipódromo arenoso natural de Sanlúcar otros destacados jinetes como el madrileño Jaime Gelabert, la checa Denisa Sikorová y el argentino Nico Valle, todos ellos habituales en los primeros puestos de la estadística nacional.

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La Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar ha otorgado el premio al Mejor Caballo a 'Big Bad Wolf', ganador de tres carreras, mientras que la Mejor Cuadra fue para Isla de Fuerteventura, que consiguió siete primeros puestos, entre ellos el Gran Premio de Andalucía.

El galardón al Mejor Preparador, recayó en Óscar Anaya, con doce triunfos de un total de 26 premios, igualando las victorias que logró en la edición del pasado año.

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En las restantes distinciones, Cristina Pérez recibió el trofeo de la Asociación de Mujeres Profesionales del Turf como mejor yoqueta, mientras que Claudia Tena fue reconocida como mejor amazona, con dos victorias.

El premio al mejor 'gentleman' correspondió a Pablo Laborde, también con dos primeros puestos. EFE

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