Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El jinete portugués Ricardo Sousa gana la estadística en las Carreras de Sanlúcar

Guardar

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 25 ago (EFE).- El jinete portugués Ricardo Sousa ha sido el triunfador de la 181 edición de las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, al imponerse en la estadística con cuatro victorias.

Los triunfos de Sousa han sido los mismos que los obtenidos por el checo Václav Janácek, aunque el luso se ha adjudicado finalmente el triunfo al contar con un mayor número de colocaciones.

PUBLICIDAD

La igualdad entre ambos jinetes ha sido uno de los principales focos de la competición, celebrada en dos ciclos y finalizada el pasado domingo.

Además de Sousa y Janácek, han corrido sobre el hipódromo arenoso natural de Sanlúcar otros destacados jinetes como el madrileño Jaime Gelabert, la checa Denisa Sikorová y el argentino Nico Valle, todos ellos habituales en los primeros puestos de la estadística nacional.

PUBLICIDAD

La Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar ha otorgado el premio al Mejor Caballo a 'Big Bad Wolf', ganador de tres carreras, mientras que la Mejor Cuadra fue para Isla de Fuerteventura, que consiguió siete primeros puestos, entre ellos el Gran Premio de Andalucía.

El galardón al Mejor Preparador, recayó en Óscar Anaya, con doce triunfos de un total de 26 premios, igualando las victorias que logró en la edición del pasado año.

En las restantes distinciones, Cristina Pérez recibió el trofeo de la Asociación de Mujeres Profesionales del Turf como mejor yoqueta, mientras que Claudia Tena fue reconocida como mejor amazona, con dos victorias.

El premio al mejor 'gentleman' correspondió a Pablo Laborde, también con dos primeros puestos. EFE

jsb/cc/ism

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La razón por la que nuestros antepasados dormían en diferente horario: ni más ni menos cantidad

La forma de descansar de cada generación varía y es importante tener en cuenta el momento en que se hace y en la regularidad con la que se repite este patrón

La razón por la que nuestros antepasados dormían en diferente horario: ni más ni menos cantidad

Alojamientos en la franja del eclipse de 2027 pasan de 3.000 a 40.000 euros la noche y otras locuras: el fenómeno astronómico dispara los precios

La demanda se adelanta casi un año y en algunos puntos del sur de España las tarifas se multiplican por 20, 60 e incluso 190 respecto a otras fechas

Alojamientos en la franja del eclipse de 2027 pasan de 3.000 a 40.000 euros la noche y otras locuras: el fenómeno astronómico dispara los precios

Receta de magdalenas de yogur y limón, un clásico fácil de preparar para desayunos y meriendas

Estos pequeños bizcochos individuales, de miga fina y húmeda, tienen un riquísimo sabor cítrico que podemos potenciar con un sencillo glaseado de limón casero

Receta de magdalenas de yogur y limón, un clásico fácil de preparar para desayunos y meriendas

Alba Guijarro, psicóloga: “La mayoría de personas no rompen porque dejen de quererse”

La experta explica que hay otros factores que pueden desgastar una relación

Alba Guijarro, psicóloga: “La mayoría de personas no rompen porque dejen de quererse”

Por qué nos gusta conducir: la ciencia explica que no es cuestión de velocidad, sino de control

La concentración y la sensación de control son las claves para convertir la conducción en una experiencia emocionante

Por qué nos gusta conducir: la ciencia explica que no es cuestión de velocidad, sino de control
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué cambiará en Ceuta con las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros: un nuevo procedimiento fronterizo de retorno, la figura del “triaje” y la habilitación de más recursos y espacios

Qué cambiará en Ceuta con las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros: un nuevo procedimiento fronterizo de retorno, la figura del “triaje” y la habilitación de más recursos y espacios

El Gobierno aprueba una nueva ley de asilo y una reforma parcial de la ley de extranjería

Interior y Defensa chocan por la actuación del CNI en la entrada masiva de migrantes: Robles afirma que se alertó y Marlaska insiste en que “no hubo ningún informe”

La DGT multará a los conductores de ‘coches zombi’ con 1500 euros y podrá inmovilizar el vehículo en el acto

Multas por 1.300 euros por viajar nueve personas en un coche de cinco plazas: les pararon en un peaje en Navarra y cuatro de ellos eran menores sin protección

ECONOMÍA

Alojamientos en la franja del eclipse de 2027 pasan de 3.000 a 40.000 euros la noche y otras locuras: el fenómeno astronómico dispara los precios

Alojamientos en la franja del eclipse de 2027 pasan de 3.000 a 40.000 euros la noche y otras locuras: el fenómeno astronómico dispara los precios

Una familia de Reino Unido vendió su casa por 400.000 euros, se mudó a la otra punta del mundo y ahora vive en una villa con piscina por 815 euros al mes: “La mejor decisión de nuestra vida”

Extremadura planta cara al Gobierno de Sánchez y lleva al Constitucional y al Supremo el Plan Estatal de Vivienda

El alquiler dispara la rentabilidad de los caseros: ya se embolsan 17.784 euros al año por una vivienda media

Los ‘lobbies’ ya no podrán operar en la sombra: el Gobierno obliga a registrar sus contactos con políticos y funcionarios

DEPORTES

La Fórmula 3 prueba el GP de Madrid y los pilotos opinan: “Es una pista realmente divertida”

La Fórmula 3 prueba el GP de Madrid y los pilotos opinan: “Es una pista realmente divertida”

Hamilton declara la guerra a Ferrari y se ve obligado a entonar el ‘mea culpa’ después: “En el calor del momento, la frustración puede salir”

Los últimos movimientos que pretende hacer el Atlético de Madrid en el mercado: dos fichajes in extremis y cuatro salidas

Balde quiere salir del FC Barcelona: el fichaje de Joao Cancelo y la irrupción de Xavi Espart decantan la decisión del jugador

La Juventus recupera el interés por Sorloth: el club italiano ha intensificado los contactos con el Atlético de Madrid para cerrar el fichaje