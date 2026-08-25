El guipuzcoano Unai Iribar formará parte de Caja Rural-Seguros RGA la próxima temporada

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Pamplona, 25 ago (EFE).- El guipuzcoano Unai Iribar (Ibarra, 1999) formará parte de Caja Rural-Seguros RGA a partir de la próxima temporada después de completar cinco temporadas de evolución en la categoría profesional y haber firmado un contrato de dos años con la formación verde.

Los resultados cosechados estos años han evidenciado su valía tanto en pruebas de un día como en carreras por etapas, destacando sobre todo en terrenos duros y en montaña, según señala el equipo en un comunicado.

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Así lo refleja su tercer puesto en la general del Tour de Langkawi, el sexto en la Classic Grand Besançon francesa esta misma temporada o el séptimo en el Giro della Romagna el pasado año, a los que se suma el top-10 en la general del GP Beiras portugués, el Giro dell'Appennino o el Tour du Jura. En la Itzulia ha rondado el top-20 de la general y ha completado una Vuelta a España.

El ciclista se muestra "muy contento de fichar por un equipo histórico como el Caja Rural-Seguros RGA". "Veo que es un equipo que está creciendo año a año con una base sólida, con una plantilla y calendario muy atractivo, donde han encontrado muy bien su sitio dentro del pelotón, con una mezcla de experiencia y juventud".

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"Me parece que soy un corredor que puede encajar perfectamente en el equipo" sostiene en declaraciones facilitadas por el equipo en las que reconoce que donde mejor se maneja es en las carreras de más desnivel. Aparte de eso, según explica, estudia "mucho las carreras y los equipos contrarios (algunas veces demasiado)", lo que le permite conocer y leer bien tanto el terreno como los rivales.

Se describe como "un escalador que se defiende en territorios quebrados, técnicos y difíciles. Constante en el trabajo y cabezón, una persona que disfruta de la bicicleta, como corredor y como espectador".

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El ciclista concluye mostrando su agradecimiento al equipo Kern Pharma y a Juanjo Oroz, así como a la Fundación Euskadi, Goierriko Txirrindulari Eskola, Oriako Txirrindulari Eskola y a cada una de las personas que le han hecho ser el ciclista que es. EFE