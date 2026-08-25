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El Gobierno consensuará con la ciudad los espacios que albergarán a los migrantes en Ceuta

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Madrid, 25 ago (EFE).- El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática señala que los espacios que se habiliten para ubicar a los migrantes que se encuentran en Ceuta se designarán "desde el consenso" y aclara que el listado de instalaciones propuesto por el Gobierno es "modificable y flexible".

En un comunicado, el Ministerio que dirige Ángel Víctor Torres, que actúa como autoridad funcional para la gestión de la crisis humanitaria en Ceuta, indica también que ha mantenido la primera reunión con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

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El ministro ha remarcado que el listado de recursos e instalaciones en Ceuta que recoge el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros es una “propuesta de máximos modificable y flexible”.

Ha explicado que se han incluido equipamientos como polideportivos y otros que sólo se utilizarían "en caso de situación extrema", algo que el departamento que dirige Torres cree que no es previsible que se vaya a producir, pero que deben estar recogidos ante una eventualidad no esperable.

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El real decreto aprobado hoy incluye dos listados de recursos: los correspondientes a la Administración General del Estado y los de la ciudad de Ceuta.

Los primeros son terrenos cedidos por Ministerio de Defensa en Loma Margarita, instalaciones de la Hípica, la nave fábrica de harina, el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería, los de del Ministerio de Transición Ecológica de la explanada del Guano (antigua fábrica del Guano), terrenos que no se encuentren en uso del Ministerio de Defensa en el Acuartelamiento Coronel Fiscer y el polideportivo cubierto del Ministerio de Educación, formación Profesional y Deportes, del IES Puertas del Campo.

Respecto a los de la ciudad autónoma incluye terrenos cedidos en parking el embolsamiento en Loma Colmenar, el espacio correspondiente al Hospital Militar, cedido demanialmente a la ciudad por el Ministerio de Defensa y los polideportivos cubiertos de Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor, complejo Deportivo Guillermo Molina, y complejo Deportivo Díaz Flor.

Desde el Ministerio señalan que hay espacios que no están recogidos en el real decreto y que pudieran ser incluidos posteriormente en una actualización semanal pero siempre, remarcan, "desde el consenso".

Torres ha anunciado que mañana presidirá la primera reunión del Comité de Situación para la gestión de la crisis de Ceuta, a la que acudirán Vivas, representantes de todos los ministerios que forman parte de este órgano colegiado, así como la Delegación del Gobierno en Ceuta.EFE

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