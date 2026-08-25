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El CTA considera que Yuri no debió ser expulsado ante el Sevilla

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Madrid, 25 ago (EFE).- El Comité Técnico de Árbitros (CTA) señaló este martes, en el 'Tiempo de Revisión', que el jugador del Athletic Club Yuri Berchiche "no debió" ser expulsado ante el Sevilla y admitió que fue un "error" del colegiado y que el VAR debió "intervenir" en la jugada.

El CTA publicó el primer programa de este curso de 'Tiempo de Revisión', un espacio en el que analiza las jugadas polémicas de los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion.

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El partido entre el Athletic Club y el Sevilla de la jornada dos dejó una acción polémica en el minuto once, cuando Yuri Berchiche empujó a Miguel Sierra dentro del área y el colegiado César Soto Grado le mostró la roja al jugador rojiblanco y pitó falta.

Para el CTA, el jugador del sevilla "intenta controlar" el balón y lo aleja, tras ello, Yuri le "derriba", por lo que Sierra "no tiene posibilidad" de llegar al balón e interpreta que es un tiro libre directo sin tarjeta.

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El CTA considera que fue un error "claro" del árbitro y que el VAR debió intervenir en la jugada.

En el partido entre el Alavés y Getafe confirman la tarjeta roja a Kiko Femenía, tras una jugada en la que tiene la "pierna estirada, ejerce una fuerza excesiva y hay un riesgo alto de lesión", así como el acierto del VAR en la decisión.

El CTA, asimismo, señaló el acierto del colegiado en la acción entre el portero del Rayo Vallecano Augusto Batalla e Isaac Romero, del Sevilla, porque considera que el guardameta se "anticipó" y "ganó" la posición al delantero.

Además, avaló la tarjeta roja a Le Normand, del Atlético de Madrid, ante el Villarreal por empujar a Mikautadze con "ambos brazos" en un lanzamiento directo y controlado, que supuso un penalti a favor para el equipo de Iñigo Pérez. EFE

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