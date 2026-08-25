El Cádiz ficha al centrocampista Jandro, procedente del Estoril

Guardar

Cádiz, 25 ago (EFE).- El Cádiz anunció este martes la incorporación del centrocampista Alejandro Orellana 'Jandro', que se ha convertido en nuevo jugador del conjunto dirigido por Albert Celades procedente del Estoril portugués.

Jandro, nacido en Gavá (Barcelona) hace 26 años, llega traspasado, ha firmado con los gaditanos hasta 2030 y ya está a las órdenes de Celades en los entrenamientos del primer equipo cadista.

PUBLICIDAD

El nuevo refuerzo del Cádiz comenzó su formación en las categorías inferiores del Espanyol antes de incorporarse a la cantera del Barcelona, donde completó su etapa formativa.

Después de jugar cuatro años en el filial barcelonista, Jandro fichó en 2022 por el Andorra, club con el que jugó dos temporadas en Segunda División, categoría a la que vuelve ahora para jugar en el Cádiz.

PUBLICIDAD

Durante su etapa en el conjunto andorrano, el centrocampista acumuló 61 encuentros en LaLiga Hypermotion, experiencia que le permitió consolidarse como una de las piezas habituales en la medular del equipo.

En 2024, Jandro se marchó a Portugal al fichar por el Estoril, con el que en las dos temporadas recientes ha vestido la zamarra estorilense en 42 partidos en la máxima categoría del fútbol luso. EFE

PUBLICIDAD

jsb/cc/ism