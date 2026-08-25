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Detenido en Valencia un fugitivo buscado en Alemania por intento de asesinato

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Valencia, 25 ago (EFE).- La Policía Nacional, en colaboración con Europol, la Oficina Sirene y la Policía de Delmenhorst (Alemania), ha detenido en la ciudad de Valencia a un fugitivo reclamado por las autoridades alemanas en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por su presunta implicación en un intento de asesinato cometido en septiembre de 2025.

El detenido, junto con otros tres individuos, habría participado en la planificación y ejecución coordinada de un ataque con una ametralladora contra un hombre, que logró sobrevivir pese a resultar herido.

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Según ha informado la Dirección General de la Policía en un comunicado, los hechos tuvieron lugar cuando la víctima salió sola de un establecimiento de hostelería.

Gracias a la rápida intervención de los servicios sanitarios pudo sobrevivir al ataque, aunque sufrió importantes secuelas debido a los disparos recibidos.

Tras el intento de asesinato, los presuntos responsables huyeron hacia diferentes lugares y adoptaron medidas para evitar ser localizados, llegando a aislarse y a no mantener contacto entre ellos.

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Las autoridades alemanas continuaron con la investigación hasta determinar que dos de los presuntos responsables podrían encontrarse ocultos en territorio español. Por todo ello se inició una investigación conjunta entre la Policía Nacional y las autoridades policiales alemanas de Delmenhorst coordinada por Europol.

Tras diferentes reuniones y gestiones operativas, los investigadores lograron determinar que uno de los fugitivos reclamados se encontraba oculto en la ciudad de Valencia. Una vez ubicado el posible paradero del fugitivo, se estableció un dispositivo que culminó con su localización y detención.

Posteriormente se realizaron dos entradas y registros en dos domicilios donde permanecía oculto y donde se intervinieron tres armas de fuego cortas municionadas y preparadas para hacer fuego, así como dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. EFE

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