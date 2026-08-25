Couhaib Driouech: "Creo que firmar por el Celta es una buena elección para mí"

Guardar

Vigo, 25 ago (EFE).- El extremo marroquí Couhaib Driouech está “muy ilusionado” con su fichaje por el Celta, al que llega procedente del PSV Eindhoven, que recibirá algo más de seis millones de euros por su traspaso.

“Estoy muy contento, muy ilusionado de unirme al Celta. He oído historias muy bonitas del club, al que conozco de su etapa en LaLiga. Creo que es una buena elección para mí para continuar mi progresión, para ser mejor jugador y mostrar mis habilidades aquí”, comentó en una entrevista con CeltaMedia.

PUBLICIDAD

Driouech se definió como un futbolista “peligroso”, al que le gusta “encarar” a los defensores y “marcar goles y dar asistencias”, aunque también se siente en un fútbol “más duro”.

“El equipo y el cuerpo técnico pueden contar conmigo para lo que necesiten porque atacaré y defenderé de la misma manera”, indicó el quinto refuerzo del Celta, quien espera vivir “momentos muy bonitos” en Balaídos.

PUBLICIDAD

Además, no pasó alto la importancia de la Liga Europa, competición en la que espera “llegar lo más lejos posible” y aportar su “experiencia” para ayudar con “muchos goles y asistencias” al Celta.

EFE

1010153

dmg/ism