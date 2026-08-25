Corberán: “Hemos hecho méritos suficientes para no perder el partido”

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València, 25 ago (EFE).- El técnico del Valencia, Carlos Corberán, consideró tras la derrota de este martes ante el Betis por un resultado de 0-1 que su equipo hizo “méritos suficientes” para no perder el partido.

"Ganar en el fútbol es una mezcla de manejar los diferentes registros del juego. No ha costado mantener el volumen ofensivo del inicio y tenemos que ganar en consistencia ofensiva y defensiva. El equipo está centrado en hacerlo. En la segunda parte hemos estado mejor, el Valencia ha hecho méritos suficientes para no haber perdido el partido”, analizó.

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Preguntado en rueda de prensa sobre qué puede hacer para cambiar la opinión de Mestalla, que volvió a cargar contra su figura, además de contra el equipo y Peter Lim, apuntó que “ganar partidos”.

“El ambiente ha sido sensacional. El equipo se ha vaciado hasta la última acción del partido, no hay cosa que nosotros queramos más que darle la victoria a la afición en Mestalla. Te quedas muy dolido, aceptamos la crítica, pero cuando ves al equipo entregarse de esta manera, te queda el sabor de que hemos hecho todo y que tenemos que seguir mejorando”, expresó.

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Por último, Corberán habló sobre el mercado de fichajes: “En la parte de arriba hay que ver las posibilidades de incorporar a uno o varios jugadores. Lo de Arnau (Martínez) está cerca, pero el foco está en las posiciones de ataque”. EFE

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