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Consejero de Presidencia de Ayuso dará explicaciones sobre Planifica Madrid en la Asamblea

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Madrid, 25 ago (EFE).- El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha registrado una comparecencia a petición propia para informar sobre la gestión patrimonial de Planifica Madrid, la empresa dependiente de su Consejería que compró el ático de Chamberí.

Según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes del Ejecutivo regional, el también portavoz de la Comunidad de Madrid dará cuenta en la Asamblea regional cuando la Mesa -órgano rector de la Cámara madrileña- lo decida y active la comparecencia.

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"El consejero ha dado todas las explicaciones y lo mismo hará en la Asamblea de Madrid", han trasladado a EFE desde la Consejería de Presidencia que, añaden, la Comunidad de Madrid es el "gobierno que más veces se somete al control parlamentario y rinde cuentas ante la Cámara regional".

Planifica Madrid, empresa pública adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, que dirige el propio García Martín, compró el pasado mes de abril, por 6,3 millones de euros, el ático ubicado en el distrito de Chamberí, según el Ejecutivo madrileño con la intención de usarlo como despacho de Díaz Ayuso mientras se realizan unas obras en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico.

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La operación no se hizo pública en el momento de su ejecución y fue revelada por 'El País' el pasado 29 de julio; al día siguiente, en medio de una fuerte polémica, la Comunidad de Madrid anunció que venderá el inmueble y destinará el importe obtenido (el precio de salida es de 6,69 millones de euros) a las labores de recuperación tras los incendios que han asolado la sierra oeste este verano.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista con Europa Press, afirmó conocer desde el pasado abril que el Ejecutivo madrileño buscaba "un local" pero la presidenta Isabel Díaz Ayuso dijo no tener "ni idea" sobre los pormenores de la operación, acometida por la empresa pública Planifica Madrid, y se remitió a la Consejería de Presidencia, de la que depende dicha compañía y que "tiene la información". EFE

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