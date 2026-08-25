Carmen Conesa dice que el teatro surgió como elemento revolucionario para exigir derechos

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Paloma Palomo

Mérida, 25 ago (EFE).- La actriz Carmen Conesa, quien interpreta a Clío en el musical ‘Las 9 musas’ en el Festival de Teatro de Mérida, ha afirmado que el teatro surgió como un elemento "revolucionario", "un altavoz para reivindicar derechos” y al mismo tiempo para aprender.

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Un espacio, ha reiterado en una entrevista a EFE, que fue, es y será "un altavoz de las injusticias en la humanidad". "Y digo es porque seguimos igual... la historia de la humanidad es cíclica y la humanidad comete los mismos errores una y otra vez", ha añadido.

"Todo se repite, como si fueran ciclos”, pues siempre se reivindica "libertad, amor, compasión o injusticias".

Esta reiteración también se palpa entre generaciones; los hijos escuchan historias de sus padres y estos las escucharon de los suyos, lo que permite aventurar o prever que "los acontecimientos, buenos o malos, se pueden repetir".

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Bajo ese concepto de teatro como espejo de la realidad, Conesa (Barcelona, 1960) ha resaltado otra arista: la risa, "uno de los instrumentos más útiles para comprender y hasta luchar contra ciertas creencias".

"Es eficaz no sólo ante los dogmas del poder, sino también ante el comportamiento humano", ha dicho la actriz catalana, quien reconoce que con la risa se relaja y de la risa "se aprende" a que no todo es tan trascendente.

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El musical ‘Las 9 musas’, donde comparte escenario con Angy Fernández, Nerea Rodríguez, Míriam Queba y Clara Alvarado, entre otras actrices y actores, invita al espectador a concebir las artes como “un instrumento para salvar a esta civilización”, pues desprende y se sostiene en bailes, música, voces, "optimismo y creer en la humanidad".

A su juicio, el teatro es "una gran lección de presente" frente a la tendencia de los seres humanos de no apartar la mirada de las pantallas digitales. También, según ha añadido, como espacio para aprender de forma directa -público y escenario- frente a una redes sociales donde se alimenta la idea de que en ellas está el saber.

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De vuelta a "Las 9 musas", Conesa no ha dudado en calificar de "bello y oportuno" que el peso absoluto de la función recaiga en un elenco femenino. En los inicios de teatro “hasta los hombres hacían papeles de mujeres; es decir, estaban borradas de la historia”.

Clío, como musa de la historia, da voz a infinidad de mujeres que fueron relegadas a los trabajos del cuidado del hogar y la familia” y, al mismo tiempo, ondeará la bandera del papel de la mujer en el espacio laboral, social y de toma de decisiones.

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“Estamos aquí para que nos ayudéis a solucionar vuestra mala gestión de nuestras inspiraciones”, ha citado a su personaje, una de las nueve musas que entregaron "el logos" a la humanidad frente a la negativa de los dioses. EFE

pmp/as/lml

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