Bardem: "Siempre he vivido en España, es donde quiero estar y que crezcan mis hijos"

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Carla P. Gumbau

Madrid, 25 ago (EFE).- Javier Bardem regresa al cine español con 'El ser querido', una película dirigida por Rodrigo Sorogoyen atravesada por el tema de la paternidad ausente y el cine. "Siempre he vivido en España, es aquí donde quiero estar y que mis hijos crezcan", ha dicho a EFE en vísperas de su estreno en salas de cine.

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"Es aquí donde vivo, donde cotizo, donde me preocupa más lo que pasa a todos los niveles y es donde está mi familia, mis hermanos, mis amigos", ha agregado el actor, ganador de un Óscar y con una agenda profesional vertiginosa: acaba de estrenar la serie 'Cape Fear' y tiene en cartera la tercera parte de 'Dune' y 'Búnker', que presentará en el Festival de Venecia junto a Penélope Cruz.

En 'El ser querido', que llega este miércoles a los cines tras su estreno en el festival de Cannes, Bardem se pone en la piel de un violento director de cine y padre ausente. "Todos tenemos una historia, una mochila y depende de nosotros ir quitando los pesos que no queramos para nuestros hijos", ha afirmado.

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A su juicio, eso es algo que tiene que ver "con hacerse uno muchas preguntas y saber que no tienes todas las respuestas". Bardem ve a su personaje como alguien que quiere mejorar, pero que no ha sido educado para pedir perdón, ni para tomar responsabilidades.

"Ese es el problema generacional que ha sufrido, que no fue educado para ser consciente del dolor que puede provocar", ha subrayado.

Sorogoyen estrena 'El ser querido' después de su éxito con 'As bestas' (2022), que obtuvo nueve premios Goya incluyendo el de Mejor Película.

"Había ganas de probar otras cosas, de probarnos a nosotros mismos, ofrecerle al espectador cosas distintas. Decir que el director y la guionista de 'As Bestas' (Isabel Peña) hacen una película muy parecida a 'As Bestas' es aburrido, no queríamos hacer otro thriller", ha destacado el director.

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No hay thriller aquí, pero sí una gran tensión en la historia de Esteban Martínez, un director de cine exitoso que regresa a España para rodar una película y quiere que la protagonice su hija Emilia Vera (Victoria Luengo), una actriz sin carrera a quien lleva trece años sin ver.

El personaje de Martínez es un hombre dominado por el ego, pero sobre todo, destaca Sorogoyen, "por la violencia".

"Un director tiene que tener cierta vanidad, porque si tú estás creando algo es porque crees, absurda e inútilmente, que le va a interesar a alguien. ¿Abunda esto en el cine? Claro que sí, pero el problema sería que abundase esa violencia que tiene el personaje", sostiene.

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A Bardem, lo que le llamó la atención del personaje fueron sus contradicciones y la capacidad de conexión con la realidad: "Esta es una historia de abandono. Todos hemos sentido el abandono en algún momento de nuestra vida, incluso a veces por nosotros mismos. Para sentirse involucrado con la historia no hace falta haber sido abandonado por tu padre", ha destacado el actor.

'El ser querido' se une a la ola de películas que se adentran en el mundo del cine a nivel narrativo. Esta es una corriente que para Sorogoyen tiene relación con la falta de ideas: "A día de hoy proliferan 'remakes', secuelas, Spiderman 18, cosas que no puedo entender y que no me interesan, pero puede ser justo porque nos faltan ideas que recurrimos a nosotros mismos".

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Con esta película, Bardem podría hacer carrera para el Óscar, después de que el filme haya cerrado su distribución en Estados Unidos y Canadá y una amplia gira de invierno por festivales de Norteamérica relevantes dentro del circuito de la temporada de premios.

Para el actor, este ha sido su primer trabajo con Sorogoyen, pero Victoria Luengo, quien interpreta a Emilia, ya conocía al director de la serie 'Antidisturbios'.

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Estos dos trabajos, separados por seis años, han sido muy distintos para la actriz. Con Emilia, Luengo dice haber podido conectar con parte de sus vivencias "como mujer" para intentar comprender "qué ocurre cuando hay esta ausencia de un progenitor".

"Somos una combinación de cómo nos hemos criado, de quién nos ha acompañado, del cariño y de la ausencia de ese cariño. Un abandono te configura una manera de ser. Somos todas esas luces y sombras que provocan los lugares en los que crecemos", ha apuntado Luengo.

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"Tenemos que estar muy orgullosos del cine que tenemos y de cómo está llegando, abriendo fronteras y llegando a muchos lugares", ha concluido. EFE

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