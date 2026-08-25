Aday Mara, "muy feliz" ante su debut con la selección y en Zaragoza, delante de los suyos

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Zaragoza, 25 ago (EFE).- El jugador de los Oklahoma City Aday Mara se ha mostrado este martes "muy feliz" de su muy probable debut el viernes con la selección española absoluta, un partido ante Grecia que, además, se disputará en su ciudad, Zaragoza, por lo que, para él, estrenarse en casa y delante de amigos, familia y la afición zaragozana le hacen estar "súper contento".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de entrenar con el combinado nacional, Mara ha explicado que en su recorrido guarda unos cuantos partidos que son "muy especiales" para él.

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Algunos de ellos, precisamente, en el pabellón Príncipe Felipe, cancha que acogerá el partido clasificatorio para el Mundial de 2027 (21.00 horas) contra Grecia y donde defendió en el pasado la camiseta del Casademont Zaragoza.

El pívot aragonés aguarda su debut con España tras completar una temporada de ensueño en el baloncesto universitario estadounidense, que ha culminado con su llegada a la NBA de la mano de los Oklahoma City.

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"La verdad es que no me puedo quejar de las últimas cosas que me están pasando, así que poco a poco y con la misma mentalidad de siempre, que es la de seguir cada día y seguir mejorando", ha señalado.

De su vuelta al Príncipe Felipe, ha indicado que ha sentido "emoción" al recordar sus inicios desde las categorías infantiles, el proceso de crecimiento como jugador y todas las relaciones que desarrolló en ese tiempo: "Es algo súper bonito", ha subrayado.

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Para concluir, ha pedido a la afición zaragozana que acuda al encuentro del viernes porque "va a ser un buen partido", en el que podrán ver a la selección, "un buen grupo" que disfruta "compitiendo y jugando". EFE

(foto)