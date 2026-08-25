Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Aday Mara, "muy feliz" ante su debut con la selección y en Zaragoza, delante de los suyos

Guardar

Zaragoza, 25 ago (EFE).- El jugador de los Oklahoma City Aday Mara se ha mostrado este martes "muy feliz" de su muy probable debut el viernes con la selección española absoluta, un partido ante Grecia que, además, se disputará en su ciudad, Zaragoza, por lo que, para él, estrenarse en casa y delante de amigos, familia y la afición zaragozana le hacen estar "súper contento".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de entrenar con el combinado nacional, Mara ha explicado que en su recorrido guarda unos cuantos partidos que son "muy especiales" para él.

PUBLICIDAD

Algunos de ellos, precisamente, en el pabellón Príncipe Felipe, cancha que acogerá el partido clasificatorio para el Mundial de 2027 (21.00 horas) contra Grecia y donde defendió en el pasado la camiseta del Casademont Zaragoza.

El pívot aragonés aguarda su debut con España tras completar una temporada de ensueño en el baloncesto universitario estadounidense, que ha culminado con su llegada a la NBA de la mano de los Oklahoma City.

PUBLICIDAD

"La verdad es que no me puedo quejar de las últimas cosas que me están pasando, así que poco a poco y con la misma mentalidad de siempre, que es la de seguir cada día y seguir mejorando", ha señalado.

De su vuelta al Príncipe Felipe, ha indicado que ha sentido "emoción" al recordar sus inicios desde las categorías infantiles, el proceso de crecimiento como jugador y todas las relaciones que desarrolló en ese tiempo: "Es algo súper bonito", ha subrayado.

Para concluir, ha pedido a la afición zaragozana que acuda al encuentro del viernes porque "va a ser un buen partido", en el que podrán ver a la selección, "un buen grupo" que disfruta "compitiendo y jugando". EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juan Goñi, arquitecto, sobre los presupuestos de las obras: “Es tan importante saber cuánto te cobran como cuándo te cobran”

Un calendario de pagos mal negociado puede dejar la vivienda a medias aunque el presupuesto total parezca el más barato de todos los ofertados

Juan Goñi, arquitecto, sobre los presupuestos de las obras: “Es tan importante saber cuánto te cobran como cuándo te cobran”

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

CCOO reclama coeficientes reductores de jubilación para los auxiliares de vuelo tras un estudio que los sitúa primeros en mortalidad por cáncer de radiación

El sindicato lleva al Congreso la reforma del decreto que excluye desde 1986 a los tripulantes de cabina de pasajeros de la protección que sí reconoce a otros profesionales aeronáuticos

CCOO reclama coeficientes reductores de jubilación para los auxiliares de vuelo tras un estudio que los sitúa primeros en mortalidad por cáncer de radiación

El Gobierno aprueba una nueva ley de asilo y una reforma parcial de la ley de extranjería

El Consejo de Ministros aprueba la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y constituye el mando único

El Gobierno aprueba una nueva ley de asilo y una reforma parcial de la ley de extranjería

La Vecina Rubia confiesa el problema de salud que la ha mantenido alejada de las redes: “Tengo adenomiosis y endometriosis profunda”

La influencer, que cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, lleva años lidiando con problemas de salud

La Vecina Rubia confiesa el problema de salud que la ha mantenido alejada de las redes: “Tengo adenomiosis y endometriosis profunda”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno aprueba una nueva ley de asilo y una reforma parcial de la ley de extranjería

El Gobierno aprueba una nueva ley de asilo y una reforma parcial de la ley de extranjería

Margarita Robles defiende que Ceuta y Melilla son “españolísimas” e “intocables” y ha asegurado que el CNI compartió su información los días previos

La DGT multará a los conductores de ‘coches zombi’ con 1500 euros y podrá inmovilizar el vehículo en el acto

Multas por 1.300 euros por viajar nueve personas en un coche de cinco plazas: les pararon en un peaje en Navarra y cuatro de ellos eran menores sin protección

Mohamed VI indulta este lunes a más de 630 personas, incluidos condenados por “extremismo y terrorismo” y más de un millar en 10 días

ECONOMÍA

Juan Goñi, arquitecto, sobre los presupuestos de las obras: “Es tan importante saber cuánto te cobran como cuándo te cobran”

Juan Goñi, arquitecto, sobre los presupuestos de las obras: “Es tan importante saber cuánto te cobran como cuándo te cobran”

CCOO reclama coeficientes reductores de jubilación para los auxiliares de vuelo tras un estudio que los sitúa primeros en mortalidad por cáncer de radiación

La generación que no puede permitirse ser madre ni padre: tener un hijo antes de los 30 dispara hasta diez veces más el riesgo de pobreza severa

España acelera la construcción de vivienda protegida, pero llega tarde a una crisis de precios sin techo

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si estás harto y quieres irte de la empresa con indemnización y paro, aprovecha esto”

DEPORTES

Mourinho tiene un objetivo: acabar con el “bullying” a Vinicius en los estadios españoles

Mourinho tiene un objetivo: acabar con el “bullying” a Vinicius en los estadios españoles

Carlos Espí y un giro de 180 grados en seis meses: de suplente con el Levante a niño bonito de Mourinho en el Real Madrid

Hjulmand vivió en el Sporting de Lisboa la misma situación que Julián: rumores de salida y la negativa del club antes de recalar en el Atlético de Madrid

El granizo obliga a cancelar la tercera etapa de la Vuelta a España: restaban solo 15 kilómetros para la meta

El refugio de Marc Cucurella en Madrid: está ubicada en una de las zonas más lujosas, casas de más de 4.000 euros/m² y vigilancia las 24 horas